Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La mañana del martes 11 de agosto estuvo marcada por la sorpresa para los habitantes de Pereira, Risaralda, quienes divisaron un misterioso objeto blanco suspendido a gran altura en el cielo. El hecho se registró apenas 24 horas después del devastador terremoto que sacudió la región, aumentando la preocupación y el asombro de los ciudadanos. Imágenes y videos del objeto comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, donde usuarios lanzaron preguntas como "¿qué es eso?", "¿es un OVNI?" y "¿qué está pasando sobre Pereira?", según lo reportado por El Diario.

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Aunque diversos internautas sugirieron tratarse de un "OVNI" —sigla que significa objeto volador no identificado—, otros se inclinaron por la explicación de que pueda ser un globo meteorológico. De acuerdo con información del IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, estos globos, también conocidos como radiosondas, son lanzados a la atmósfera para recabar datos sobre variables como la temperatura, presión, humedad y velocidad del viento en las capas altas de la atmósfera. La apariencia del objeto visto en Pereira coincide parcialmente con la de estos dispositivos científicos, pues suele observarse de color blanco y a grandes alturas.

Pese a la inquietud generada, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente qué era el objeto que sobrevoló el cielo de Pereira este martes. De acuerdo con las búsquedas de información disponibles y lo recopilado por El Diario, no existe ninguna evidencia clara que lo vincule con el sismo reciente. Calificarlo como una nave de origen extraterrestre, entonces, sería especulativo.

Este fenómeno ocurrió mientras la ciudad enfrentaba el difícil balance humano y material dejado por el terremoto del 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7,4. El evento sísmico, cuyo epicentro se ubicó a 12 kilómetros de San José del Palmar, Chocó y una profundidad de 103 kilómetros, dejó como saldo nacional 181 personas fallecidas y más de 1.310 heridas. Pereira fue la ciudad con mayor número de víctimas mortales, reportando 66 fallecidos, según datos divulgados por Radio Nacional y fuentes oficiales como el Cuerpo de Bomberos.

En este contexto de emergencia e incertidumbre, el avistamiento del objeto insólito en el cielo no hizo más que intensificar la atención de una ciudadanía vigilante ante cualquier anomalía, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación estructural en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué explicaciones existen para objetos blancos a gran altura como el visto en Pereira?

Existen varias explicaciones posibles para la presencia de objetos blancos a gran altura como el divisado en Pereira. Una de las más plausibles, de acuerdo con el IDEAM, corresponde al uso de globos meteorológicos o radiosondas, que se lanzan regularmente para tomar mediciones de variables atmosféricas. Su color y comportamiento suelen coincidir con los testimonios de los ciudadanos en este caso.

¿Cuál es la relación del objeto avistado con el reciente terremoto en Pereira?

Hasta ahora, no existe información verificada que indique una relación entre el objeto observado en el cielo de Pereira el 11 de agosto y el terremoto ocurrido un día antes. Según las fuentes consultadas, la aparición del objeto parece una coincidencia temporal, y no existe evidencia que soporte algún vínculo entre ambos sucesos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.