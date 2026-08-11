Por: France 24

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La mañana del lunes 10 de agosto en Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico, comenzó como cualquier otro día para Maira Caicedo Díaz. Sin embargo, la rutina se rompió abruptamente cuando el suelo empezó a sacudirse con una fuerza inusual. El terremoto, de una magnitud de 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a 103 kilómetros de profundidad. La secuencia sísmica no solo afectó el centro y occidente del país, sino que dejó más de 200 muertos y cerca de 900 heridos, según balances citados por France 24.

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En Buenaventura, la Alcaldía Distrital reportó diez fallecidos, 174 heridos y tres desaparecidos al cierre del lunes. El Distrito declaró calamidad pública y un toque de queda nocturno. Cifras oficiales indican que 53 casas fueron destruidas y otras 91 averiadas; sin embargo, líderes barriales han reportado afectaciones en más de 600 viviendas, aunque esta información aún requiere verificación en terreno. Barrios como Naranjito, Rockefeller e Inmaculada resultaron gravemente afectados: algunas construcciones, como un edificio de cinco pisos en Rockefeller, colapsaron por completo, obligando a la comunidad a remover escombros con sus propias manos y encontrar víctimas entre los restos. El deterioro en la infraestructura dejó sin hogar a muchas familias y causó la pérdida total o parcial de instituciones educativas, iglesias y puentes.

La emergencia sobrepasó la capacidad hospitalaria. La Clínica Santa Sofía, con daños en el 70 % de su infraestructura, debió evacuar a pacientes, adultos mayores y recién nacidos a la intemperie, sin protección ante el sol intenso. El Distrito activó la alerta naranja y reportó hospitales funcionando al límite. Los testimonios recogidos por France 24 reflejan además las difíciles condiciones de acceso a servicios médicos, incluso antes del desastre.

La colaboración entre vecinos fue vital. Mientras la vía principal hacia Cali permanecía bloqueada por deslizamientos, residentes se organizaron con palas y martillos, apoyados por maquinaria de particulares. La ayuda oficial fue percibida como insuficiente por algunos: habitantes mencionaron que hasta el momento no habían recibido apoyo de autoridades locales o nacionales, aunque otros reportaron presencia de la Defensa Civil, bomberos, Cruz Roja y Ejército en zonas críticas.

La noche siguiente al sismo, la mayoría durmió en la calle, con el miedo latente a nuevas réplicas. El impacto psicológico se sumó a las carencias materiales, agravando la sensación de abandono entre la población. Algunos vecinos destacaron el descuido histórico de Buenaventura en la cobertura mediática y estatal, a pesar de la importancia económica del puerto para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños causó el terremoto de Buenaventura según los reportes oficiales?

De acuerdo con datos divulgados por la Alcaldía Distrital de Buenaventura y citados por France 24, el terremoto del 10 de agosto dejó oficialmente diez muertos, 174 heridos y tres desaparecidos en la ciudad. El balance señala 53 casas destruidas, 91 viviendas averiadas y al menos 29 instituciones educativas afectadas, junto a dos iglesias y tres muelles o puentes. También se reportaron pérdidas totales y parciales en sectores rurales, aunque líderes barriales estiman que podrían ser más de 600 viviendas afectadas, una cifra aún no confirmada en terreno.

¿Cómo enfrentaron los habitantes de Buenaventura la emergencia tras el terremoto?

La respuesta inicial ante el devastador terremoto en Buenaventura estuvo en manos de los propios vecinos, quienes, ante vías bloqueadas y escasa asistencia oficial, recurrieron a palas, martillos y maquinaria prestada para remover escombros y rescatar personas. La organización comunitaria permitió salvar vidas y dar refugio transitorio a quienes lo necesitaban, mientras los hospitales evacuaban a pacientes debido a la afectación de sus instalaciones y la saturación por la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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