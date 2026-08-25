El Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) emitió una alerta por las condiciones meteorológicas que podrían presentarse durante las próximas horas en varias regiones de Colombia. El organismo señaló que el tránsito de la onda tropical número 40 favorecerá un incremento en la intensidad y frecuencia de las lluvias.

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De acuerdo con el reporte divulgado por la entidad, este lunes 24 de agosto, el periodo de mayor atención se concentrará entre la noche de este lunes y la madrugada del martes 25.

¿Cuáles son las regiones de Colombia con mayor probabilidad de lluvias?

El pronóstico del Ideam señala que las precipitaciones más importantes podrían concentrarse en el sur del Caribe, especialmente en sectores de Bolívar, Sucre y Córdoba, además de la subregión del Urabá, según recogió El Tiempo.

En la región Andina, la entidad contempla lluvias en Antioquia, Santander y el norte de Norte de Santander. También aparecen dentro de las zonas bajo atención sectores de Meta, Caquetá y Putumayo.

La situación requiere especial vigilancia en el litoral Pacífico, principalmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca, donde la persistencia de las precipitaciones podría provocar un incremento en los niveles de algunos ríos.

Se esperan precipitaciones 🌧️ y condiciones nubladas ☁️ en gran parte del norte y occidente del Pacífico, así como en zonas del norte de la región Andina, norte de la Amazonía y sur de la Orinoquía. 🌴 REGIÓN CARIBE:

Predominarán las condiciones secas y con escasa nubosidad ☀️.… pic.twitter.com/UgngLZ9V0z — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) August 24, 2026

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