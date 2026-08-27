Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá abraza la poesía y da un paso audaz al lanzar la convocatoria Reverso Bogotá 2026, una iniciativa de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) que, por primera vez, abre una categoría dedicada exclusivamente a la poesía oral. Esta convocatoria invita a redescubrir la poesía que surge en la vida cotidiana, en los barrios, calles y las relaciones que tejemos en la capital. Hasta el 1 de septiembre de 2026, quienes vivan en Bogotá podrán inscribirse y optar a $ 100 millones en incentivos entregados a 12 iniciativas seleccionadas por la Dirección de Lectura y Bibliotecas.

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Este año, Reverso Bogotá 2026 propone cuatro categorías: Poesía para niños, Poesía desde la juventud, Poesía desde la experiencia y Poesía oral. Cada una reconocerá a tres propuestas según su posicionamiento en la evaluación. La inclusión de la categoría oral destaca una visión contemporánea de la poesía: aquí, la voz no es solo medio de transmisión, sino parte esencial de la creación poética. La convocatoria está abierta a mayores de 18 años —individuales o agrupaciones— sin importar tener obra publicada, siempre que residan en Bogotá. Las propuestas pueden abarcar trova, décima, poesía hablada, canto-poesía, repentismo, spoken word, slam poetry y otras formas de creación oral.

Para participar en poesía oral, se debe entregar cinco poemas, cada uno acompañado de un registro audiovisual de entre dos y cinco minutos, sin acompañamiento musical ni pistas: el cuerpo y la voz serán el único instrumento permitido. El jurado evaluará la calidad del texto, el dominio técnico de la poesía oral, creatividad, identidad de la voz y la fuerza comunicativa, así como la relación entre lo escrito y la interpretación en vivo.

En todas las categorías, es requisito presentar un poema sobre poéticas urbanas de Bogotá. La categoría de poesía desde la experiencia requiere, además, una composición que aborde la vida y obra de Gabriel García Márquez, como anticipo del centenario de su nacimiento. Los incentivos de Poesía para niños, Poesía desde la juventud y Poesía oral serán de $ 12, 7 y 3 millones, respectivamente; para Poesía desde la experiencia los premios aumentan a $ 18, 10 y 6 millones. Toda la información, requisitos y el formulario de inscripción están disponibles en el portal de la SDCRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo participar en la convocatoria Reverso Bogotá 2026?

Para participar en Reverso Bogotá 2026, usted debe residir en Bogotá y postularse a través del portal de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte antes del 1 de septiembre de 2026. Las propuestas, según la categoría, deben incluir cinco poemas inéditos, y en el caso de poesía oral, presentar cada poema en un video sin acompañamiento musical, usando solo voz y cuerpo como instrumentos.

¿Qué es la poesía oral y cómo se evalúa en Reverso Bogotá 2026?

La poesía oral, según la convocatoria, es una forma artística donde la voz y el cuerpo hacen parte de la creación del poema, más allá de la simple lectura en voz alta. En Reverso Bogotá 2026 se evalúa la calidad del texto, el desempeño en recursos orales (como ritmo y entonación), la creatividad, la identidad expresiva y la fuerza de la interpretación, considerando la relación entre lo escrito y lo escénico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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