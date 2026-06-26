Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una avioneta se estrelló este viernes 26 de junio contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín, en un hecho que generó conmoción en la capital de China y que mantiene en alerta a las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

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El impacto ocurrió en el distrito de Chaoyang, específicamente en la zona de Guomao, el principal centro financiero de la ciudad, donde también se encuentran edificios emblemáticos como la sede de la televisión estatal CCTV.

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Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un enorme agujero en la fachada de vidrio del China Zun, además de restos de la aeronave esparcidos sobre una vía cercana. También se reportaron daños en un taxi que se encontraba en el sector al momento del accidente.

Un ciudadano español residente en Pekín relató a la agencia EFE que, tras el impacto, observó un amplio despliegue de emergencia. “Había decenas de carros de policía, muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle estaban cerrados”, aseguró.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han confirmado si el accidente dejó personas heridas o fallecidas. Tampoco se ha informado si la aeronave realizaba un vuelo privado, comercial o de otro tipo.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla técnica, aunque los investigadores también analizan otras causas, como una pérdida de control de la aeronave.

Pekin 🔴🔴🔴

Kentin en yüksek binasına küçük uçak çarptı ❓‼️❓❓ pic.twitter.com/FLsPoy4qIK — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) June 26, 2026

El China Zun, también conocido como CITIC Tower, fue inaugurado en 2018 y, con sus 528 metros de altura, es el edificio más alto de Pekín y uno de los más representativos del perfil urbano de la ciudad.

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Llamó la atención que, pese a la magnitud del incidente, las principales plataformas chinas no mostraban información reciente sobre el hecho, mientras que las imágenes continuaban difundiéndose en la red social X, bloqueada en China, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible censura.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar con exactitud qué provocó el accidente. La noticia permanece en desarrollo.

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