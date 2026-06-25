Por: Gol Caracol

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La Selección Colombia le ganó a RD Congo y se puso como líder del grupo K del Mundial 2026 con seis puntos por encima de Portugal, Uzbekistán y los africanos.

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En la cancha Daniel Muñoz fue la figura, pero fuera de ella hubo otra protagonista que se robó las miradas, a tal punto que el portal británico ‘The Sun’, le dedicó un espacio. Todo esto se viralizó en redes sociales y de manera inesperada terminó con Mario Yepes, el histórico ‘Capi’ de la ‘tricolor’, como co-protagonista.

Durante la transmisión del encuentro entre colombianos y congoleños, hubo un momento en que la cámara captó a una aficionada en uno de los palcos con la camiseta de la Selección Colombia. Lo que llamó aún más la atención es que se encontraba junto a Fernando Hierro y Mario Yepes, y nadie la identificaba. Gracias al poder de las redes sociales, los internautas dieron con el nombre.

Se trata de Miranda Yepes, hija de Mario Yepes, la leyenda del combinado ‘cafetero’. La tarea no fue muy difícil, puesto que la misma joven compartió en redes sociales algunas postales y hasta el video de la transmisión en la cual la enfocaron y hasta dejó una frase sobre ello. “Con cara concentrada que parece enojada. Que felicidad volver a estar en un mundial!”, se lee en la publicación con varias fotos junto a su padre en el estadio Akron de Guadalajara.

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Miranda, de 21 años, es uno de los tres hijos (Luciano y Valentino) que tiene Yepes con su exesposa Carolina Villegas. La joven cuenta con 160 mil seguidores en la red social Instagram, en la cual comparte mucho contenido sobre sus viajes, maquillaje, modelaje y momentos en familia.

Cabe recordar, que, Yepes actualmente es pareja de la actriz y empresaria colombiana Catherine Escobar, con quien se ha dejado ver en varias oportunidades. Sus publicaciones más recientes tienen que ver con un viaje vacacional a Europa.

Por lo pronto, la Selección Colombia ajusta detalles para lo que será el duelo contra Portugal, el próximo sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m. (hora Colombia).

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