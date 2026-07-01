El Mundial 2026 se juega también fuera de la cancha.Después de que Inglaterra asegurara su clasificación a los octavos de final, el cantante Harry Styles se volvió viral por la efusiva celebración con la que acompañó el triunfo de los ‘Three Lions’.

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Sin embargo, la alegría del artista británico encontró una respuesta inmediata desde México. Luego de confirmarse el enfrentamiento entre ambas selecciones en la siguiente ronda, decenas de aficionados mexicanos aprovecharon las redes sociales para comenzar el tradicional cruce de mensajes antes del partido.

Harry Styles explotó de felicidad con el triunfo inglés contra Ghana

El exintegrante de ‘One Direction’ siguió el compromiso desde el estadio Wembley, donde horas más tarde ofrecía un concierto de su gira Together, Together.

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Al llegar el gol de Harry Kane, Styles fue captado saltando, abrazándose con otras personas y celebrando con evidente emoción la clasificación de Inglaterra. El video fue grabado por varias asistentes y rápidamente comenzó a circular en TikTok, X e Instagram.

El británico, vestido con camiseta blanca, pantaloneta negra y tenis blancos, incluso alcanzó a saludar a algunas de sus seguidoras antes del espectáculo.

GRITALO, HARRY 😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El festejo de Harry Styles tras la victoria de Inglaterra ante Congo en los dieciseisavos del Mundial 🏆 pic.twitter.com/NKbB3TBfq8 — Diario Olé (@DiarioOle) July 1, 2026

México no dejó pasar el festejo y calentó el partido

Las imágenes no tardaron en llegar hasta México, donde la afición reaccionó con humor al entusiasmo del cantante tras conocerse que Inglaterra será el próximo rival del ‘Tri’ en los octavos de final.

Entre los comentarios más compartidos aparecieron mensajes como: “El domingo se le borra esa sonrisa”, “Te amo, pero mi país es mi país” y “No cantes victoria, Harry”.

El cruce entre Inglaterra y México ya comenzó a jugarse en redes sociales, donde los aficionados de ambos países empiezan a calentar un partido que promete ser uno de los más llamativos de la siguiente ronda del Mundial 2026.

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