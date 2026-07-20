Haciendo un balance sobre su gestión y, sin mencionar al presidente electo, Abelardo de la Espriella, el presidente saliente se defendió del discurso que el nuevo mandatario tuvo en la campaña y en sus primeros días de elegido.

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Según deja ver Petro, las amenazas del presidente electo no han pasado desapercibidas y han hecho mella en la tranquilidad de él y su grupo político. Comentarios como la posible extradición suya a los Estados Unidos siguen vigentes y, por eso, recordó cómo fue la relación con Álvaro Uribe, su enemigo político más grande, en medio del gobierno que está próximo a terminar.

De acuerdo con Petro, por las “buenas cifras” en diferentes indicadores que registró su Gobierno no hubo “estallidos sociales” y por eso, cuando hubo conflicto con la oposición, “nadie perdió un ojo, nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie, no llevé a nadie a la cárcel”.

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Recordó que con Uribe se sentó en sus primeros días de gobierno y, dice, “arreglamos nuestras diferencias, las tenemos, pero le dije a usted y a su familia la respeto, cuido sus bienes”, afirmó el presidente saliente.

Por último, le dijo al nuevo Congreso que tendrá una responsabilidad y es: “O acelera el destripamiento o protege la democracia y la libertad política, independiente si es de derecha una persona o de izquierda”.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.