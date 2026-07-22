Un temblor de magnitud 3.2 se registró en la madrugada de este martes 22 de julio en el municipio de Los Santos (Santander), uno de los sectores con mayor actividad sísmica del país, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:14 a. m., con una profundidad de 150 kilómetros, una característica que suele influir en la forma en que el evento es percibido por la población.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que el epicentro se ubicó en Los Santos, Santander, una zona reconocida por concentrar una alta frecuencia de sismos debido a las condiciones geológicas del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga.

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Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales asociados con el movimiento telúrico. Tampoco se conocen afectaciones en la infraestructura como consecuencia del evento.

Temblor de magnitud 3.0 en Santa Marta

Horas antes del movimiento telúrico registrado en Los Santos (Santander), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre otro sismo de magnitud 3.0 con epicentro en Santa Marta (Magdalena).

El evento ocurrió a las 9:18 p. m. del 21 de julio y tuvo una profundidad superficial, una característica que suele hacer que los temblores sean percibidos con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

Ciudadanos reportaron que el movimiento se sintió no solo en Santa Marta, sino también en municipios cercanos y en ciudades como Barranquilla, donde varios habitantes indicaron haber percibido el temblor. Este tipo de reportes permite al SGC conocer cómo fue la percepción del evento en diferentes lugares del país y complementar la información técnica del boletín sísmico.

El SGC invitó a los ciudadanos que sintieron el temblor a reportar su experiencia por medio de la plataforma Sismo Sentido, una herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de estos eventos y fortalecer el monitoreo sísmico en el país.

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