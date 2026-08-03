La crisis energética en Cuba sumó un nuevo episodio este domingo 2 de agosto, cuando la Unión Eléctrica (UNE) confirmó la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). El apagón dejó a la isla completamente sin servicio eléctrico y se convirtió en el sexto colapso nacional registrado durante 2026.

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(Vea también: ¿Qué está pasando en Cuba? Apagones históricos y tensión con EE. UU. disparan las alarmas)

El fallo ocurrió a las 10:43 p. m. (hora local), apenas un día después de que la región occidental del país enfrentara un corte parcial del suministro, reflejando la creciente fragilidad de la infraestructura eléctrica cubana.

¿Qué provocó el nuevo colapso eléctrico en Cuba?

Según la información entregada por la UNE, el sistema enfrenta un deterioro estructural que ha reducido su capacidad de respuesta ante cualquier falla de gran magnitud.

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Entre las principales causas señaladas están las averías recurrentes en centrales termoeléctricas, la falta de mantenimiento en plantas de generación como Guiteras y Felton y la escasez de diésel y fueloil para operar parte de la infraestructura energética.

A este panorama se suma un déficit de generación que supera habitualmente los 2.000 megavatios (MW), una situación que deja al sistema sin margen de reserva para responder a imprevistos.

Las autoridades explican que, en estas condiciones, la salida de operación de una sola unidad de gran capacidad puede desencadenar un efecto dominó que termina desconectando toda la red nacional.

¿Cómo avanza la recuperación del servicio?

Tras el denominado “cero energético”, la empresa estatal activó los protocolos de emergencia para iniciar la recuperación del sistema.

Las primeras maniobras consisten en crear pequeñas islas de generación y utilizar grupos electrógenos para suministrar la energía necesaria que permita poner nuevamente en funcionamiento las centrales termoeléctricas.

De manera paralela, la UNE informó que comenzó el restablecimiento de algunas líneas y subestaciones destinadas a abastecer servicios considerados prioritarios.

Entre ellos se encuentran hospitales, sistemas de bombeo de agua y centros de coordinación de emergencias.

🔴 22:43 || Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. 👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/X1hPn8mpah — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 3, 2026

¿Por qué la recuperación puede tardar varios días?

La restauración del Sistema Electroenergético Nacional no depende únicamente de volver a encender las plantas de generación.

Las autoridades cubanas explicaron que la sincronización de toda la red debe hacerse de forma gradual para evitar nuevas desconexiones automáticas, debido a la fragilidad de las líneas de transmisión y a la inestabilidad del sistema.

Por esa razón, la recuperación total del suministro puede extenderse durante varios días, especialmente cuando se trata de un apagón nacional.

Una crisis que sigue golpeando a Cuba

El nuevo colapso eléctrico confirma que la crisis energética continúa siendo uno de los principales desafíos para Cuba. Con seis apagones nacionales en lo que va de 2026 y un sistema que opera con un déficit superior a los 2.000 MW, la infraestructura eléctrica permanece bajo una presión constante.

Mientras avanzan las labores de reconexión, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia para restablecer el servicio de manera progresiva y reducir el impacto sobre la población y los servicios esenciales.

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