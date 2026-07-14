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En la tarde de este 14 de julio, la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame (Arauca), fue atacada con artefactos explosivos. Según la información entregada por la Policía Nacional, el hecho deja, hasta el momento, dos patrulleros de la institución, uno de ellos identificado como Adrián Stiven Riascos Valencia, y una mujer que se encontraba cerca del lugar muertos.
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La Policía informó que, de manera preliminar, el ataque también dejó nueve policías y un soldado profesional heridos, quienes reciben atención médica. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el atentado habría sido perpetrado con una volqueta cargada con explosivos, que fue activada junto a las instalaciones de la subestación de Policía.
#Arauca La tarde de este martes 14 de julio se registró un atentado con artefactos explosivos lanzados presuntamente mediante drones contra la estación de Policía Betoyes, en zona rural de Tame. Confirman un uniformado muerto y al menos 4 heridos. También, se reportó el deceso de… pic.twitter.com/1RmpBdy452Lee También
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— PrensaLibreCasanare (@Prensalibcasan) July 14, 2026
Fuentes de la Policía Nacional confirmaron a El Espectador que, aunque se han coordinado con las Fuerzas Militares para activar los protocolos operacionales, asegurar el área y fortalecer la capacidad institucional, los uniformados heridos aún no han podido ser evacuados debido a las condiciones climáticas.
Además, señalaron que la Institución dispuso de un equipo especializado de investigación y de inteligencia policial, para recopilar información que permita identificar y capturar a los responsables de este repudiable acto terrorista. Sin embargo, aún no han confirmado qué grupo armado estaría detrás del atentado.
A través de un comunicado, la Policía Nacional expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró que desplegará todas sus capacidades institucionales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para capturar a los responsables del ataque.
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