El Eln afirmó su autoría en el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde del Tame, Arauca, Alfredo Guzmán. El grupo armado al margen de la ley aseguró este jueves 28 de mayo que su frente Guerra Oriental raptó al hombre.

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A través de un panfleto, la guerrilla aseguró que se trataba de “acciones de control territorial. A su vez, aseguró que Guzmán sería entregado a organismos durante los próximos días y que se le está llevando su debido proceso.

Sin embargo, el mensaje despierta preocupación porque dejó un grave ultimátum a los militares, donde los amenazó con no hacer un operativo de rescate.

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“Responsabilizamos a las Fuerzas Militares de cualquier consecuencia que pueda presentarse en caso de intentar un operativo de rescate”, se lee en la misiva del Eln.

#ATENCIÓN El ELN se atribuye el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Barbacel, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán Tafur. Asegura esta guerrilla que en los próximos días será liberado y entregado a organismos humanitarios. @Crriss88 https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/xk3lHrgCoS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 28, 2026

Alfredo Iván Guzmán Valcárcel fue secuestrado en Tame el pasado lunes 25 de mayo en horas de la madrugada cuando regresaba a su hogar, luego de haber departido con unos cercanos.

Sobre las 3:30 de la mañana de ese día, unos sujetos armados salieron entre el corredor vial de ese municipio con Rondón, lo interceptaron y lo hicieron subir a un vehículo, para finalmente huir a un paradero desconocido.

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