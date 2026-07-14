Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

En la isla de San Andrés la comunidad está consternada por el homicidio de los hermanos Jordan Camilo y Ángel Jesús Correa Chiquillo, de 18 y 20 años respectivamente.

Sigue a PULZO en Discover

Según testigos, las víctimas se encontraban departiendo en una fiesta que se celebraba en una calle del barrio Guinea Hen, conocido popularmente como Natania, cuando un sujeto con el rostro cubierto llegó hasta donde estaban sentados en unas sillas y les disparó en varias oportunidades, generando pánico entre los presentes.

(Vea también: Mujer habría asesinado a su pareja en medio de una pelea en Bogotá: lo atacó con un arma blanca)

Las víctimas fallecieron inmediatamente en el lugar, mientras el sujeto se dio a la huida en una moto que lo esperaba a pocos metros.

Lee También

El coronel George Laverde, comandante Operativo de la Policía en San Andrés, subrayó que los uniformados que atendieron la situación, en coordinación con la Fiscalía, y al parecer los dos responsables ya están identificados.

(Lea también: Sujeto, señalado del oscuro crimen de su propio hermano; habría ocultado cuerpo en bolsas)

“Una vez ocurrieron los hechos la Policía realizó un plan candado y nuestra seccional de investigación criminal, bajo la coordinación y dirección de la Fiscalía General de la Nación realizó actos urgentes como la verificación de cámaras y recolección de información de posibles testigos. Gracias a eso, en el momento tenemos identificadas a dos personas que a parecer cometieron los hechos”, adelantó el coronel Laverde.

La gobernadora de San Andrés y Providencia, Girley Ordóñez Bowie, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y le pidió a las autoridades competentes acelerar las investigaciones y dar con los autores y móviles de este doble homicidio.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)