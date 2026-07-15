Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un ataque sicarial ocurrido en la mañana de este martes 14 de julio en el municipio de Flandes, Tolima, dejó como víctima mortal a Liliana Agudelo Godoy. El hecho se registró hacia las 5:30 a.m. en una vivienda ubicada sobre la avenida Ferrocarril, en el barrio Libertador, generando consternación entre los habitantes del sector.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra llegaron hasta la residencia. Uno de ellos ingresó al inmueble y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra la mujer, mientras su cómplice lo esperaba afuera para huir del lugar tras cometer el crimen.

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La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con múltiples heridas de bala en el tórax, el brazo derecho y el antebrazo izquierdo. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones. En el mismo hecho, un menor de edad resultó herido y un perro de la familia también fue alcanzado por los disparos al intentar defender a sus dueños.

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Tras el ataque, las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. La Policía adelanta la recolección de testimonios y evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables de este hecho de violencia que vuelve a sacudir a Flandes.

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