Durante el encuentro de empalme territorial liderado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Montería (Córdoba), uno de los momentos que más llamó la atención fue el llamado de atención que hizo al alcalde de Lorica, Carlos ‘Coto’ Manzur, por usar su teléfono celular durante la reunión.

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Según la información conocida, el mandatario local estaba atendiendo llamadas o revisando su dispositivo mientras se desarrollaban las intervenciones, lo que motivó la reacción de De la Espriella.

El presidente electo pidió que todos los asistentes mantuvieran su atención en la jornada y resaltó la importancia de participar activamente en este tipo de espacios de trabajo, orientados a definir las prioridades de cada municipio.

“Alcalde, por favor, hermano. ¿Qué pasa? Se nos cae el aviso”, le dijo el presidente electo al alcalde durante el evento.

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El encuentro reunió a alcaldes de distintos municipios de la región con el objetivo de conocer las principales necesidades de sus territorios y comenzar la articulación de proyectos con el nuevo Gobierno Nacional, como parte del proceso de transición administrativa.

La reunión buscó fortalecer la coordinación entre los gobiernos locales y la administración entrante para avanzar en iniciativas de desarrollo regional.

El episodio protagonizado por el alcalde de Lorica y el presidente electo generó comentarios entre los asistentes y se convirtió en uno de los hechos más comentados de la jornada realizada en Montería.

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