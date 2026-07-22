El equipo de Abelardo de la Espriella sigue consolidándose y ahora confirma la llegada del filósofo, escritor y académico Enrique Serrano López, quien será asesor presidencial durante el próximo Gobierno.

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De la Espriella destacó la trayectoria de Serrano López y aseguró que sus conocimientos serán una pieza importante para fortalecer la discusión de ideas y la visión de país que busca impulsar desde la Presidencia.

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Quién es Enrique Serrano López, asesor de De la Espriella

El nuevo integrante del equipo presidencial también es comunicador social, docente y académico. A lo largo de su carrera ha tenido contacto con más de 25.000 estudiantes, experiencia que fue resaltada por el mandatario electo al describirlo como una voz “serena” y preparada.

“Enrique ha dedicado su vida a formar generaciones de colombianos desde las aulas, la investigación y el servicio público”, escribió De la Espriella en una publicación en X.

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El presidente electo agregó que Serrano López llega para “fortalecer el debate de las ideas, enriquecer la reflexión estratégica y contribuir a la construcción de una visión de país con solidez, rigor y propósito”.

Con este nombramiento De la Espriella suma a su equipo a una figura cercana al ámbito académico, quien tendrá la tarea de aportar desde el análisis, la formación y la construcción de propuestas para el nuevo Gobierno.

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