El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles que fue eliminada la página donde, según él, estaban publicadas las pruebas de un supuesto fraude electoral algorítmico en Estados Unidos. Sin embargo, poco después surgió una respuesta que puso el foco en el contenido del mismo documento citado por el mandatario.

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A través de su cuenta de X, Petro escribió:

“Acaban de tumbar la página donde están las pruebas que presenté sobre el fraude electoral algorítmico hecho en EE. UU.”

El mandatario agregó que, una vez el material vuelva a estar disponible, deberá ser descargado y guardado por quienes lo consulten para evitar que vuelva a desaparecer.

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“Esto demuestra que es cierto que hubo un fraude electoral”, concluyó el presidente. Este fue su trino:

Acaban de tumbar la página dónde están las pruebas que presenté sobre el fraude electoral algorítmico hecho en EEUU. Apenas públiquemos las pruebas otra vez, todas y todos los que tengan el material deben grabarlo para que sea inocuo que tumben la página. Esto demuestra que es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 22, 2026

Creador de contenido cuestionó la interpretación de Petro

Tras la publicación del mandatario, el creador de contenido y activista político Checho Sangui, radicado en Estados Unidos, respondió que, a su juicio, la página no fue eliminada por terceros, sino retirada por quienes la publicaron inicialmente.

Además, sostuvo que el documento citado por Petro no concluye que exista un fraude electoral probado.

En un video publicado en sus redes sociales, Sangui aseguró que el texto aclara en varios apartados que su propósito no es demostrar una alteración de los resultados electorales, sino plantear cuestionamientos sobre la autenticidad de algunos documentos del proceso.

Para respaldar su afirmación, citó distintos apartados del documento, entre ellos referencias ubicadas en las páginas 6, 26, 27, 44 y 54, donde —según explicó— se indica que la tesis presentada no supone afirmar que hubo fraude probado, que se alteraron votos o que los resultados electorales sean falsos.

Esta es la respuesta del creador de contenido de derechas:

No la tumbaron, ustedes quitaron esa vergüenza de publicación. https://t.co/995Rdip2h4 pic.twitter.com/xTqeJAhOXY — Checho Sangui. (@chechosangui) July 22, 2026

La respuesta de Sangui abrió una nueva discusión en redes sociales, ya que el debate dejó de centrarse en la supuesta eliminación de la página y pasó al contenido del documento utilizado por Petro para sustentar su denuncia.

Mientras el presidente insistió en que la desaparición de la publicación demostraría la existencia de un fraude, el creador de contenido sostuvo que el propio texto advierte que, en esa etapa, no pretende probar una alteración de los resultados electorales, sino exponer una serie de cuestionamientos que deberán ser analizados dentro del proceso correspondiente.

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