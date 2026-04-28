Los conductores y viajeros que transitan entre Bogotá y el occidente del departamento enfrentan una jornada crítica debido a las fuertes lluvias. Tras el inmenso derrumbe registrado desde la noche del domingo 26 de abril, que mantuvo atrapados a varios vehículos hasta la tarde del lunes, las autoridades trabajan a contrarreloj para restablecer la movilidad en la vía Mosquera-La Mesa.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se estima que en la tarde de este martes 28 de abril se logre habilitar al menos uno de los carriles. Actualmente, la calzada permanece obstruida por una densa capa de lodo, piedras y escombros que dejó la emergencia, lo que ha impedido el paso seguro de cualquier tipo de automotor.

La situación invernal ha golpeado con especial dureza a las provincias de Sumapaz y Tequendama. El municipio de La Mesa se encuentra en un estado crítico, lo que llevó a las autoridades, tras un consejo regional de Gestión de Riesgo, a declarar la alerta roja en la zona.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entrega detalles de la situación que se presenta a esta hora en el departamento por cuenta de las lluvias. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo: https://t.co/sYMHyLyKb7 pic.twitter.com/y1Pl34QzIg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 28, 2026

Hasta el momento, el balance arroja al menos ocho puntos críticos identificados, múltiples carreteras rurales bloqueadas y un total de 13 familias afectadas por el impacto de la naturaleza.

Aunque los organismos de socorro lograron rescatar a las personas que quedaron atrapadas al inicio del deslizamiento y recuperaron los vehículos involucrados, la magnitud de las inundaciones mantiene el corredor bajo estricta vigilancia.

A la emergencia vial se suma una problemática sanitaria de gran escala. La empresa Aguas del Tequendama anunció la suspensión total del servicio de acueducto debido a daños estructurales graves en las bocatomas, provocados por las crecientes.

Ante la incertidumbre sobre la reparación del sistema, las autoridades han solicitado a la comunidad de La Mesa y sectores aledaños ahorrar de forma extrema el agua almacenada y evitar cualquier uso que no sea estrictamente esencial mientras se supera la contingencia. Se recomienda a los viajeros consultar el estado de las vías alternas y evitar desplazamientos hacia esta zona si no es estrictamente necesario.

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