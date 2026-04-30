La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro por presuntos hechos de acoso sexual denunciados por varias funcionarias de la institución militar.

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De acuerdo con la investigación, las denuncias señalan comportamientos inapropiados que habrían ocurrido mientras Zapateiro ejercía altos cargos dentro del Ejército Nacional. Las presuntas víctimas serían mujeres que trabajaban en entornos administrativos y operativos cercanos al entonces comandante.

Según la Fiscalía, existen elementos probatorios suficientes para avanzar hacia la imputación formal, etapa procesal en la que se comunicarán oficialmente los delitos atribuidos al general en retiro y se definirá su situación jurídica dentro del proceso penal.

La imputación no significa una condena, sino el inicio formal del proceso penal. Durante la audiencia, la Fiscalía expondrá los hechos jurídicamente relevantes y los delitos que considera configurados.

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Tras esa diligencia, un juez deberá decidir si el caso continúa hacia una etapa de acusación formal y eventual juicio.

Hasta ahora no se han anunciado solicitudes de medidas de aseguramiento contra el excomandante.

¿Cuáles son las denuncias contra Zapateiro?

El expediente judicial se construyó a partir de testimonios entregados por funcionarias del Ejército Nacional de Colombia, quienes habrían relatado episodios reiterados de presunto acoso sexual y conductas consideradas inapropiadas dentro del ámbito laboral.

Las denunciantes aseguraron que los hechos habrían ocurrido durante la etapa en la que Zapateiro ocupaba posiciones de poder jerárquico, lo que —según la investigación— habría generado un escenario de subordinación que dificultaba reportar las situaciones.

Las autoridades recopilaron declaraciones, documentos internos y otros elementos que llevaron al ente acusador a concluir que existen bases para formular cargos.

La respuesta del general Zapateiro

El general (r) Zapateiro ha rechazado las acusaciones y sostiene que es inocente. Su defensa ha señalado que enfrentará el proceso judicial para demostrar que no cometió los hechos denunciados.

El oficial retirado fue comandante del Ejército entre 2021 y 2022 y se convirtió en una figura pública de alto perfil, especialmente durante el gobierno del expresidente Iván Duque, periodo en el que mantuvo una fuerte presencia mediática y protagonizó debates políticos y de seguridad nacional.

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