Un escándalo envuelve al general (r) Eduardo Zapateiro, luego de unos chats que publicó el periodista Daniel Coronell en los que, supuestamente, acusan al militar de acosar a la esposa del coronel Luis Esparza, recordado en la Operación Jaque. En dichas conversaciones se ve como le sugiere a la mujer que se quite la ropa y le mande fotos explícitas.

En medio de estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro, que en redes suele opinar de cualquier tema y con un tono casi que mesiánico se refirió al escándalo que envuelve a Zapateiro. De hecho, con un lenguaje como si fuera de escritor, Petro acudió hasta la biblia y recibió fuertes críticas por su mensaje en la plataforma X, en las que incluso habló de “la mujer del prójimo”, por lo que fue señalado de “machista” al menos en Blu Radio.

“Ya sabía. La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porqud sabemos que sí pasa eso […] demuestras que eres desleal, y, un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría […] a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general, y, sobretodo, a ti mismo [sic]”, dice un apartado del mensaje de Petro.

Al respecto, el periodista Felipe Zuleta criticó fuertemente al mandatario y hasta recordó el viaje que hizo Petro a Panamá este fin de semana, donde estuvo 3 días y solamente se reunió con su homólogo en una tarde, por lo que se desconoce qué hizo el tiempo restante en ese país.

“Estuvo brava la fiesta en Panamá, estuvo duro el café. No valdría la pena leer ese trino, pero lo que pasa es que es el presidente de la República. Yo lo leí anoche 4 veces y ahora estoy entendiendo que no estaba equivocado. Demencial, es que si no lo escribiera el presidente, no estaríamos hablando de eso. Con todo respeto le digo, ese café estaba bravo, ese café panameño estaba bravo”, dijo Zuleta.

De hecho, Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, pareja del coronel José Luis Esparza, relató ante las autoridades una serie de encuentros que catalogó como “acoso” por parte del general Zapateiro. Ella dice que su relación con el coronel Esparza empezó en 2021, lo que ya ha dejado en que tienen un hijo juntos, aunque dejó claro que su vínculo sentimental comenzó cuando el oficial ya se había retirado, según Blu Radio.

Ya sabía. La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porqud sabemos que sí pasa eso, se incumple, y no por los ataques de celos armados, sea de hombres o de mujeres; donde puedes desaparecer, como… https://t.co/clQgxqkKyt — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2025

Qué dijo la esposa del coronel Esparza sobre chats con Zapateiro

Según Zambrano, desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022, Zapateiro la contactó de manera constante a su teléfono personal sin justificaciones laborales claras, llegando incluso a pedirle fotografías. Fue Esparza quien, conociendo el comportamiento previo del general, la alertó sobre los problemas que el superior había tenido anteriormente relacionados con comportamientos inapropiados hacia las mujeres y la motivó a proceder con la denuncia, de acuerdo con la cadena radial.

“Eduardo Zapateiro volvió a contactarme en enero de 2022, preguntándome si había hablado con Esparza y aseverando que Esparza estaba tratando de que yo lo denunciara por acoso”, dijo Zambrano, según la emisora. Adicionalmente, ella relató que Esparza le había mencionado que una ex pareja también había experimentado una situación similar con Zapateiro.

