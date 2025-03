El pasado domingo 30 de marzo salieron a la luz duros señalamientos contra el general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional de Colombia. Estas acusaciones, impulsadas por revelaciones en chats de WhatsApp, sugieren que el alto oficial habría incurrido en prácticas de acoso hacia una subalterna durante su mandato en el Ejército, en el periodo del gobierno de Iván Duque.

(Vea también: “Ajuste de cuentas”: surge inesperada hipótesis sobre asesinato de exmilitar en Bogotá)

La presunta víctima, identificada como Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, ocupaba el cargo de contratista en el Ejército y compartía una relación sentimental con el coronel José Luis Esparza. Precisamente, Esparza fue noticia recientemente cuando un tribunal ordenó su reintegración a la institución militar tras ser retirado de manera arbitraria, según se resolvió judicialmente, según informó El Colombiano.

Una columna del periodista Daniel Coronell en ‘Los Danieles’ se adentra en el fallo del Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá. El documento judicial detalla mensajes inapropiados enviados a Zambrano Ruiz desde un número asignado a Zapateiro. “Déjeme verte de pies a cabeza. En tus kucos. O sin nada!!! [sic]”, se puede leer en un extracto alarmante de la conversación. La respuesta de la abogada, un emoticón de rostro sonrojado, sugiere su incomodidad ante la proposición.

La situación empeora con amenazas veladas de ser espiada en situaciones privadas, incrementando la gravedad del asedio. “Bueno listo no he dicho nada. Cuidado vas al baño. Cuando todo se quiere se hace. Quiero verte. Hazlo. Hola! Hola Hola Hola [sic]”, continúa la cadena de mensajes.

Aunque Coronell optó por no divulgar todos los mensajes para proteger la dignidad de la víctima, menciona que el acoso no se limitó a un único incidente. Los detalles de estos mensajes adicionales permanecen bajo confidencialidad.

En el contexto militar, Zambrano Ruiz, aunque dependía directamente de otro alto oficial, mantenía una relación laboral subordinada con Zapateiro debido a la estructura jerárquica del Ejército. Según se revela en el fallo, el conflicto no solo afectó profesionalmente a Esparza, quien lideró la famosa operación Jaque en 2008 que resultó en el rescate de 15 secuestrados de las Farc, sino también tocó aspectos personales y sentimentales de su vida.

El veredicto judicial concluye con una acusación de desviación de poder por parte de Zapateiro. Este fallo dictaminó la reintegración de Esparza, y ordenó el pago retroactivo de sueldos, prestaciones sociales y otros emolumentos que dejó de percibir.

El Ministerio de Defensa, según informó Coronell, no apelará esta decisión. Hasta ahora, Zapateiro no ha emitido declaración alguna sobre este escándalo, aunque anteriormente refutó públicamente los cargos en otros medios, calificando las acusaciones como parte de un “matoneo mediático”.

Lee También

Qué se sabe del general Zapateiro después de su retiro del Ejército

Zapateiro es recordado por una frase que dijo junto al expresidente Iván Duque para resaltar la labor del Ejército con la frase “ajúa”, que, según las Fuerzas Militares, hace referencia a las iniciales de las palabras “Arrojo, Justicia, Unión y Abnegación”, unas frases motivadoras que se llevan a cabo dentro de las instituciones militares. De hecho, el general decidió retirarse de la institución cuando llegó Petro y hasta sorprendió con una candidatura presidencial.

Por ahora, Zapateiro no se ha pronunciado sobre estos señalamientos, aunque el presidente Gustavo Petro sí lo hizo a través de su cuenta de X: “No solo desearás la mujer del prójimo, porque siendo militar y porque siendo ella admirable y amable, te rechazará, no solo porque lo dice la biblia, sino porque podemos hacer cosas prohibidas, porque somos espiritu libre en Colombia, en tu patria, sino porque eres desleal con tus camaradas de combate, y cuando uno traiciona un oficial de tu tropa, uno traiciona a su patria y a su madre, y a la mujer que deseas, que entiende de tu pequeñez inmensa”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.