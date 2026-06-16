Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una actividad política realizada en Fusagasugá, Cundinamarca, terminó en emergencia luego de que una empresaria local fuera atropellada por un vehículo de carga en plena vía Bogotá–Girardot.

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La víctima fue identificada como Ángela Caicedo, quien participaba en una caravana de apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El hecho se registró en inmediaciones de la rotonda de Lucho Herrera, cerca de una estación de servicio.

De acuerdo con los registros audiovisuales conocidos, el camión habría realizado un giro para ingresar al establecimiento cuando impactó a la mujer, quien no habría alcanzado a advertir la maniobra. Tras el fuerte golpe, Caicedo fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial.

Según la información preliminar, la empresaria sufrió lesiones de gravedad, entre ellas múltiples fracturas y una afectación pulmonar, por lo que su estado de salud generó preocupación entre familiares, amigos y habitantes del municipio.

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El caso provocó reacciones de solidaridad en Fusagasugá, donde varias personas han pedido claridad sobre lo ocurrido y mayores medidas de protección durante este tipo de actividades políticas, especialmente cuando se realizan en corredores viales de alto flujo vehicular.

Las autoridades de tránsito y la policía judicial avanzan en la revisión de los videos captados en el sector para determinar si el atropello obedeció a un accidente de tránsito, a una posible falla en los protocolos de seguridad de la caravana o si existió algún factor adicional relacionado con el ambiente político de la jornada.

El conductor del camión quedó vinculado al proceso, mientras la Fiscalía General de la Nación analiza los elementos recolectados para establecer responsabilidades y definir las actuaciones judiciales correspondientes.

Este hecho se suma a otros episodios de tensión política ocurridos en Cundinamarca durante la recta final de la campaña presidencial. En Chía, simpatizantes de Abelardo de la Espriella denunciaron haber sido atacados durante una actividad proselitista. Según la campaña, en ese caso una mujer mayor resultó herida y tres personas fueron capturadas por las autoridades.

La campaña de De la Espriella pidió investigar los hechos y judicializar a los responsables, mientras crece el llamado a que la confrontación electoral se mantenga dentro de los límites democráticos y sin hechos de violencia.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: