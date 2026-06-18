Por: El Colombiano

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Otro acto violento contra líderes institucionales tiene en vilo al departamento del Cauca, luego de que el alcalde del municipio de Buenos Aires, Pablo César Peña, fuera atacado a disparos cuando se movilizaba en un vehículo para cumplir compromisos de su agenda como mandatario local.

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Los hechos, que hasta el momento son materia de investigación, ocurrieron este martes en el corregimiento de Timba, una zona identificada por su alta complejidad operacional debido a la presencia de diversos grupos armados. Peña se desplazaba hacia Jamundí, Valle del Cauca, acompañado de su conductor y de su esquema de seguridad designado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Fue en ese momento cuando cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron el carro y lo atacaron a disparos. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra que consistió en no detener la marcha y acelerar para escapar del lugar. Esto permitió que todos los ocupantes salieran ilesos, aun cuando continuaban siendo atacados a disparos mientras se alejaban.

El gobernador del Cauca, Otavio Guzmán, condenó el atentado contra el alcalde Pablo César Peña e informó que las autoridades, en coordinación con la Fuerza Pública, adelantan acciones para fortalecer las medidas de seguridad y prevenir nuevos ataques contra los mandatarios locales.

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“Rechazamos el atentado del que fue víctima el alcalde del municipio de Buenos Aires, Pablo César Peña, en el sector de Timba, al norte del Cauca. Como Gobierno Departamental, y en articulación permanente con la Fuerza Pública, hemos trabajado por la construcción de un territorio donde prevalezcan el respeto por la vida, la dignidad y las garantías para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos políticos, sociales e institucionales”, escribió Guzmán en su cuenta de X.

Rechazamos el atentado del que fue víctima el alcalde del municipio de Buenos Aires, Pablo César Peña, en el sector de Timba, al norte del Cauca. Como Gobierno Departamental, y en articulación permanente con la Fuerza Pública, hemos trabajado por la construcción de un territorio… — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) June 17, 2026

El gobernador también envió un mensaje de solidaridad y apoyo a Pablo César Peña, a quienes lo acompañaban al momento del atentado y a sus familiares, por los hechos registrados en el territorio.

“Condenamos este hecho violento e instamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones necesarias. Ninguna amenaza o acto de violencia puede tener cabida en una sociedad que aspira a la paz, la convivencia y el fortalecimiento de la democracia”, concluyó en su escrito.

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