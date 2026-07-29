Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La convocatoria surgió horas después de que el Gobierno entrante confirmara que el Cali Arena USC será el escenario donde Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República.

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A través de publicaciones en redes sociales, integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Santiago de Cali citaron a un plantón para este miércoles 29 de julio, a las 10:00 de la mañana, en la entrada principal de la sede de la Calle 5.

En la invitación difundida por los estudiantes se plantea que la movilización tendrá un carácter pacífico y busca expresar inconformidad por la realización de la ceremonia dentro de un espacio universitario.

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Los organizadores indicaron que la concentración permanecerá “hasta nuevo aviso” y convocaron a estudiantes, docentes, egresados y demás integrantes de la comunidad académica que compartan a participar.

La movilización fue convocada luego de que el Gobierno electo oficializara que el campus albergará la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Se espera que durante las próximas horas las autoridades y directivas de la Universidad Santiago de Cali se pronuncien sobre la movilización convocada y las medidas que se adoptarán.

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