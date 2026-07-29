La expectativa por la histórica posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, continúa acaparando la atención nacional e internacional. Mientras los preparativos avanzan tras la aprobación del Congreso para trasladar la ceremonia fuera de Bogotá, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó detalles reveladores en el programa Mañanas Blu sobre el robusto esquema de seguridad y las medidas preventivas que se implementarán en la región.

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Tras un riguroso consejo de seguridad, las autoridades departamentales y locales diseñaron una estrategia integral destinada a blindar por completo a Cali y a sus municipios circundantes más cercanos, entre los que se destacan Palmira, Jamundí y Yumbo.

Uno de los flancos que genera mayor preocupación en los organismos de inteligencia es el potencial uso de drones para perpetrar ataques terroristas, un método que lamentablemente ya ha dejado huella en varias zonas del departamento. Por esta razón crítica, el gobierno regional decretó la prohibición total del vuelo de estas aeronaves no tripuladas en Cali y sus alrededores durante los eventos de la investidura.

La mandataria regional explicó que se ha organizado minuciosamente todo lo concerniente a la protección del sitio oficial de la ceremonia, implementando sistemas antidrones y escudos aéreos avanzados para neutralizar cualquier riesgo con artefactos explosivos.

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Como complemento a estas acciones defensivas, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos destinada a aquellos ciudadanos que suministren información veraz y anticipada sobre posibles actos terroristas que involucren la utilización de carros bomba o drones, una medida que responde directamente a informes de inteligencia sobre planes de grupos disidentes para alterar el orden público en medio de los actos protocolarios.

Este despliegue operativo estará a la altura de una ceremonia que contará con la presencia de destacadas figuras de la política hemisférica e internacional. Entre los primeros invitados de alta categoría confirmados para acompañar al nuevo mandatario en este trascendental evento figuran el rey de España, el presidente de Argentina Javier Milei, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, el líder chileno José Antonio Kast y el presidente de Paraguay Santiago Peña. Su asistencia confirma el giro diplomático y la relevancia regional que proyecta el nuevo gobierno desde el primer día de su administración en suelo vallecaucano.

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