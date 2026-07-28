La decisión del Pacto Histórico de no asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, la cual sería en Cali, sigue provocando reacciones en el escenario político.

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Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el del representante a la Cámara Daniel Briceño, quien cuestionó la postura de esa colectividad y dirigió duros señalamientos contra el senador Iván Cepeda.

A través de sus redes sociales, el congresista del Centro Democrático aseguró que Cepeda se está comportando como el “Juan Guaidó colombiano“, al promover un evento político paralelo en Barranquilla mientras se desarrolla el acto oficial de investidura. Según Briceño, esa convocatoria busca proyectar una imagen de liderazgo alternativo frente al nuevo Gobierno.

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Además de esa comparación, el representante lanzó un desafío a los integrantes del Pacto Histórico. Señaló que, si consideran que no deben participar en la ceremonia de posesión, también deberían renunciar al salario y demás emolumentos correspondientes a ese día, al considerar que se trata de una jornada de carácter institucional para el Congreso.

La controversia surgió luego de que la Cámara de Representantes aprobara una proposición para que la posesión presidencial se lleve a cabo en la ciudad de Cali. Sin embargo, la decisión todavía necesita el aval del Senado, corporación que previamente respaldó la posibilidad de efectuar el evento en Popayán, por lo que aún no existe una determinación definitiva sobre la sede.

Cabe recordar que Cepeda, quien asumirá el rol de jefe de la oposición luego de obtener el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2026, encabezará una actividad política en Baranquilla de manera paralela al acto protocolario.

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¿Cómo fue la votación para aprobar la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali?

La Cámara de Representantes dio luz verde este 28 de julio a la proposición para trasladar la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella a la ciudad de Cali. La iniciativa recibió un amplio respaldo al obtener 117 votos a favor y siete en contra durante la sesión plenaria.

Antes de esa decisión, la corporación también rechazó una proposición presentada por congresistas del Pacto Histórico, que buscaba impedir el traslado de la ceremonia. Esa iniciativa fue derrotada con 114 votos por el no y solo seis por el sí, lo que despejó el camino para aprobar el cambio de sede.

Con la aprobación en la Cámara, el Congreso dio un paso clave para que la posesión del próximo 7 de agosto se lleve a cabo en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, la medida todavía deberá ser ratificada por el Senado, ya que esa corporación había aprobado previamente que el acto se efectuara en Popayán, por lo que ambas cámaras deberán coincidir en la misma sede para oficializar el traslado.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.