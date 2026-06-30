El departamento del Cauca volvió a ser escenario de un ataque con drones cargados de explosivos contra la fuerza pública. En el corregimiento de Guachicono, municipio de Bolívar, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional neutralizaron tres aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos de alto poder que, según las autoridades, pertenecerían a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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De acuerdo con el reporte oficial, el ataque fue ejecutado bajo la modalidad de “enjambre”, una táctica que consiste en coordinar varios drones de manera simultánea para confundir a las tropas y aumentar el alcance de los explosivos. Durante el hostigamiento, uno de los dispositivos detonó cerca de las posiciones militares y un soldado resultó herido por las esquirlas.

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El Ejército informó que el uniformado recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue evacuado hacia un centro asistencial en Popayán. Las autoridades precisaron que el militar no presenta lesiones que comprometan su vida y permanece bajo observación médica especializada.

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Tras el ataque, el comando de la Tercera División del Ejército intensificó las operaciones militares y de control territorial en la zona. El objetivo es evitar nuevos atentados, debilitar las capacidades logísticas y financieras del Eln y contrarrestar el uso de drones con explosivos, una modalidad que representa un riesgo tanto para los integrantes de la fuerza pública como para la población civil del sur del Cauca.

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