Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Dosquebradas obtuvo recientemente un reconocimiento destacado en materia de gestión pública, al recibir una Mención de Honor del Gobierno Nacional en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia 2026. De acuerdo con El Diario, este logro posiciona al municipio entre los principales referentes de administración eficiente en el país, al ser seleccionado entre 2.849 entidades territoriales que reportaron sus avances a través del Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG).

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El reconocimiento se entregó en la categoría municipal dentro del eje “Entidades Promotoras de Conocimiento”, a raíz de la experiencia titulada “Dosquebradas, territorio de valor para las ciudadanías”. Bajo la dirección del alcalde Roberto Jiménez Naranjo, la administración municipal desarrolló un modelo de gestión que se basa en la articulación de sus dependencias, la organización cuidadosa de los procesos internos, el fortalecimiento de los sistemas de control y un énfasis en convertir el conocimiento en una herramienta clave para tomar decisiones más acertadas. Esta estrategia permitió mejorar de forma significativa la capacidad de respuesta institucional, logrando resultados palpables para la ciudadanía.

Según el reporte, Dosquebradas alcanzó 93,5 puntos en el índice de desempeño institucional, lo que le permitió ubicarse como la mejor alcaldía del Eje Cafetero y la novena entre 85 municipios que integran su grupo par. El resultado más notable se dio en el componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación, donde la administración obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos. Este puntaje refleja un compromiso evidente con la modernización, la búsqueda constante de mejores prácticas y la adaptación a nuevas formas de gestión pública.

Recibir esta Mención de Honor implica mucho más que un simple galardón simbólico; es el reconocimiento nacional a una transformación interna en la administración municipal. La distinción valida un trabajo orientado a la eficiencia, la transparencia y la obtención de resultados que benefician a todos los habitantes de Dosquebradas. Además, posiciona al municipio como ejemplo en el uso estratégico del conocimiento para convertir los esfuerzos administrativos en valor público efectivo, consolidando a la administración local como una organización que aprende y avanza hacia la excelencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Dosquebradas recibió una Mención de Honor en el Premio Nacional de Alta Gerencia?

Dosquebradas obtuvo una Mención de Honor debido a la experiencia “Dosquebradas, territorio de valor para las ciudadanías”, implementada por la administración local bajo el liderazgo de Roberto Jiménez Naranjo. Esta gestión se destacó por articular dependencias, organizar procesos, fortalecer controles internos y emplear el conocimiento como herramienta central para la toma de decisiones y la eficiencia institucional, todo lo cual fue validado por el Gobierno Nacional tras evaluar los resultados reportados en el FURAG.

¿Qué significa recibir 100 puntos en Gestión del Conocimiento e Innovación?

Obtener 100 puntos en el componente de Gestión del Conocimiento e Innovación indica que la administración de Dosquebradas alcanzó la puntuación máxima en este ámbito, destacándose por promover prácticas que facilitan la adquisición, organización y uso del conocimiento, así como por impulsar la aplicación de nuevas ideas y métodos dentro de la gestión pública. Esto demuestra capacidad para innovar y asegurar que los aprendizajes institucionales se traduzcan en beneficios para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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