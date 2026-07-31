Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué, ciudad capital del departamento del Tolima, se alista para poner en marcha una ambiciosa estrategia de seguridad cuyo objetivo es reforzar el control en los principales accesos a la ciudad y dificultar la entrada de estructuras delictivas. La iniciativa, denominada "Blindaje Ibagué", fue presentada por el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas, quien anunció que la estrategia se dará a conocer oficialmente la próxima semana, en busca de fortalecer la presencia institucional y elevar la capacidad de respuesta frente a la criminalidad.

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De acuerdo con el general (r) Rojas, la estrategia surge como respuesta a informaciones de inteligencia que advierten sobre el interés de organizaciones criminales externas en extender sus operaciones hacia Ibagué. Ante este panorama, uno de los componentes principales del plan será intensificar los controles en los puntos de ingreso a la ciudad, con mayor rigor y presencia de las autoridades. "Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen", señaló Rojas, enfatizando la necesidad de una mayor vigilancia en los corredores utilizados por actores delincuenciales.

La estrategia "Blindaje Ibagué" propone un trabajo coordinado entre diferentes instituciones, incluyendo a la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sumando capacidades humanas y tecnológicas para la seguridad. Desde este fin de semana comenzarán operaciones conjuntas que incluyen sobrevuelos de helicópteros y el uso de drones —vehículos aéreos no tripulados controlados de manera remota— para apoyar los operativos desde el aire, mientras en tierra se reforzarán controles y patrullajes, según lo indicado por el secretario de Gobierno. Rojas también destacó que la estrategia integra a distintas entidades y dependencias, y no se limitará a labores estrictamente policiales: "Es una gran sombrilla donde todas las instituciones vamos a aportar a la seguridad. Ya estamos trabajando de manera articulada y eso se está reflejando en el terreno", afirmó.

Además, el secretario de Gobierno confirmó que Ibagué hará parte de las ciudades donde se implementarán los Bloques de Seguridad Urbana, programa impulsado recientemente por el presidente electo Abelardo de la Espriella en su visita a la ciudad. Si bien no se han detallado aún los mecanismos de funcionamiento ni el cronograma exacto, la inclusión de Ibagué en esta medida busca incrementar las capacidades operativas y destinar recursos adicionales para el fortalecimiento de la seguridad. Así, la ciudad será pionera en poner en marcha este modelo, en complemento con la estrategia de Blindaje Ibagué.

¿En qué consiste la estrategia de seguridad 'Blindaje Ibagué'?

La estrategia "Blindaje Ibagué" fue planteada por el secretario de Gobierno John Jairo Rojas y consiste en aumentar los controles en los accesos a la ciudad, fortalecer la inteligencia y reunir a las instituciones de seguridad como la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para actuar de manera coordinada. Además, implementará vigilancia aérea con helicópteros y drones, y patrullajes reforzados en tierra, con el fin de impedir la entrada de estructuras criminales.

¿Qué son los bloques de seguridad urbana en Ibagué?

Los Bloques de Seguridad Urbana son una iniciativa mencionada por el secretario de Gobierno que será desarrollada como complemento a la estrategia "Blindaje Ibagué". De acuerdo con las declaraciones, estos bloques forman parte de un plan nacional impulsado por el presidente electo Abelardo de la Espriella para fortalecer la seguridad urbana, dotando a las ciudades seleccionadas de más capacidad operativa y recursos, aunque aún no se han detallado sus mecanismos específicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.