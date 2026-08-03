Las dudas sobre el paradero del presidente Gustavo Petro aumentaron durante el fin de semana luego de una serie de hechos que alimentaron todo tipo de especulaciones en redes sociales. Sin embargo, este lunes apareció la primera respuesta desde la Casa de Nariño para intentar ponerle fin a los rumores.

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Quien habló fue Andrés Hernández Ramírez, jefe de Comunicaciones del presidente, quien utilizó su cuenta de X para responder directamente a quienes preguntaban si el mandatario seguía en el país, luego de su visita a Cuba.

“Jajajajajajajaja si, el presidente está en Colombia. Dejen tanta especulación”, escribió el funcionario.

El mensaje llegó después de que durante varias horas circularan versiones sobre una posible salida del país del jefe de Estado. Las especulaciones surgieron por dos hechos ocurridos entre el sábado y el domingo.

El primero ocurrió en Santiago de Tolú (Sucre), donde Petro tenía previsto inaugurar la ampliación y modernización del aeropuerto Golfo de Morrosquillo.

Aunque el avión presidencial aterrizó hacia las 4:30 de la tarde, el mandatario nunca descendió de la aeronave. Según reportaron asistentes al evento y medios como Noticias RCN y Caracol Radio, el avión permaneció cerca de 20 minutos en la plataforma con las puertas cerradas y los motores encendidos antes de volver a despegar.

Lo llamativo es que, minutos después, el propio Petro confirmó en su cuenta de X que sí había llegado al aeropuerto e incluso publicó fotografías tomadas desde el avión.

“Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú, hecha en mi gobierno. Falta el cerramiento de la pista, ya adjudicado, y la empresa que ponga la gasolina para jet, que debería ser Ecopetrol”, escribió.

Pese a ello, la ceremonia fue cancelada y, hasta ahora, la Presidencia no ha explicado oficialmente por qué el mandatario decidió no bajarse del avión.

A esa situación se sumó un segundo hecho que incrementó las especulaciones. Petro publicó un extenso mensaje que atribuyó al activista Beto Coral, en el que este le advertía sobre un supuesto riesgo para su seguridad.

En el texto, Coral asegura que durante un proceso judicial en Estados Unidos el presidente fue mencionado en varias oportunidades y le hace una recomendación directa.

“Por favor, no sea un héroe. Le pido que salga del país antes del 6 de agosto. Lo necesitamos con vida y con dignidad para recuperar el país”, dice el mensaje compartido por el mandatario.

Fue precisamente en medio de ese ambiente de incertidumbre que apareció la publicación del jefe de Comunicaciones de la Presidencia asegurando que el presidente sí permanece en territorio colombiano.

Pese a esa aclaración, el Gobierno aún no ha entregado una explicación oficial sobre el paradero del presidente, que ha estado muy activo en X, pero no aparece en ningún acto.

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