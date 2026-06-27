La definición del grupo G del Mundial 2026 dejó cambios importantes en la clasificación. Bélgica firmó una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dembelé igualó marca que solo tenía Messi en este Mundial, luego de ‘hat-trick’ a Noruega)

El conjunto belga llegó a la última fecha obligado a ganar después de encadenar dos empates en sus primeras presentaciones. La goleada no solo le permitió sumar su primer triunfo en el torneo, sino también quedarse con el primer lugar del grupo.

Por otra parte, Egipto e Irán igualaron 1-1 en un partido muy disputado. El empate permitió que los egipcios llegaran a cinco puntos, los mismos que Bélgica, pero la amplia victoria del conjunto europeo sobre Nueva Zelanda le dio el primer lugar del grupo gracias a una mejor diferencia de gol.

Lee También

Irán cerró la fase de grupos con tres unidades y quedó a la espera de conocer si avanzará como uno de los mejores terceros. En los últimos minutos de juego le anularon un gol a los iraníes, lo que cambió drásticamente su destino.

Así terminó la tabla de posiciones del grupo G

Con los resultados de la tercera fecha, las posiciones del grupo quedaron de la siguiente manera:

Pos. Equipo PJ G E P DG Pts 1 Bélgica 3 1 2 0 +4 5 2 Egipto 3 1 2 0 +2 5 3 Irán 3 0 3 0 0 3 4 Nueva Zelanda 3 0 1 2 -6 1

La última jornada dejó definido el destino de las cuatro selecciones del grupo G. Bélgica aprovechó su contundente triunfo para quedarse con el primer puesto de la zona, Egipto avanzó como segundo clasificado, Irán quedó pendiente de la definición de los mejores terceros y Nueva Zelanda cerró su participación sin opciones de continuar en el torneo.