La Selección Colombia podría enfrentarse a un reto adicional en su partido de los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 frente a Ghana. Además de la exigencia deportiva, el combinado nacional tendría que lidiar con una intensa ola de calor que afecta buena parte de Estados Unidos y que mantiene bajo alerta a millones de personas por las altas temperaturas.

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El fenómeno climático, conocido como “cúpula de calor”, ha provocado que una masa de aire extremadamente caliente cubra el centro y el sur del país, mientras avanza hacia la Costa Este. Según los reportes meteorológicos, cerca de 46 millones de personas permanecen bajo alertas por calor extremo debido a temperaturas que podrían romper récords durante los próximos días.

Aunque el encuentro entre Colombia y Ghana se disputará en horario nocturno en Kansas City, las autoridades han advertido que el viernes será una de las jornadas más calurosas de la semana. En ciudades cercanas, como Washington, se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, mientras que la elevada humedad podría hacer que la sensación térmica supere los 40,5 °C.

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La ola de calor ya obligó a varias ciudades estadounidenses a tomar medidas especiales. En Nueva York, por ejemplo, fueron habilitados cientos de edificios públicos como centros de enfriamiento, se ampliaron los horarios de las piscinas públicas y se instalaron puestos con ventiladores, toallas húmedas y otros elementos para ayudar a la población a enfrentar las altas temperaturas.

El intenso calor también coincide con los preparativos para las celebraciones del aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, previstas para el 4 de julio, por lo que miles de personas asistirán a eventos al aire libre en diferentes ciudades de la Costa Este. Las autoridades mantienen el llamado a extremar las precauciones ante el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Además del compromiso entre Colombia y Ghana, la ola de calor también acompañará otros partidos del Mundial, como el de Argentina frente a Austria en Miami y el de Australia contra Egipto en Dallas. De esta manera, las condiciones climáticas se perfilan como un factor que podría influir en el desarrollo de varios encuentros de la Copa del Mundo durante los próximos días.

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