Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de la trata de personas en Colombia. Así lo evidencian las cifras más recientes del Ministerio del Interior, que reportó 277 víctimas sobrevivientes de este delito con corte a 2025. De ese total, el 79,3 % corresponde a mujeres, un dato que mantiene encendidas las alertas sobre este fenómeno en el país.

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Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades y organizaciones que trabajan en la prevención es la forma en la que operan las redes criminales. Las falsas ofertas de empleo, estudio o viajes, difundidas principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, se han convertido en una de las estrategias más frecuentes para engañar a las víctimas.

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A nivel internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que cerca del 70 % de las personas afectadas fueron captadas mediante este tipo de promesas falsas, lo que muestra cómo los delincuentes aprovechan cada vez más los canales digitales para identificar y contactar posibles víctimas.

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Frente a este panorama, organizaciones como la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) adelantan iniciativas enfocadas en la prevención. Roberto Obando, director general de PADF Colombia, explicó que el objetivo es fortalecer las capacidades de las comunidades y de las instituciones para identificar riesgos y activar rutas de protección antes de que las personas sean captadas por estas redes.

Uno de esos programas es MERA (Mujeres Echando Raíces), una iniciativa enfocada en prevenir las violencias basadas en género. Gracias a este proyecto, 693 mujeres fueron identificadas como potenciales beneficiarias, 266 participaron en jornadas de sensibilización y 108 culminaron un proceso de formación sobre prevención, derechos y mecanismos de protección.

La organización también impulsa el proyecto Child Protection Compact (CPC), dirigido a prevenir el reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes, una práctica que puede convertirse en una modalidad de trata cuando tiene fines de explotación. Con esta estrategia se impactó a 295.420 personas mediante campañas de prevención, mientras 1.419 funcionarios y líderes comunitarios recibieron capacitación para detectar estos riesgos. Además, 72 menores accedieron a atención especializada bajo un modelo de cuidado informado sobre el trauma.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, PADF hizo un llamado a fortalecer la prevención y la denuncia. La organización insistió en que reconocer las señales de alerta, verificar las ofertas de empleo o estudio y acudir a los canales oficiales puede marcar la diferencia para evitar que más personas caigan en manos de organizaciones dedicadas a este delito.

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