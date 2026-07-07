Un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia tiene en vilo la transición del poder en el país. Por primera vez, un proceso de empalme presidencial se suspendió por completo debido al pésimo ambiente y las profundas diferencias entre el gobierno saliente y el entrante. En la mañana de este martes, ambas partes anunciaron públicamente que se levantaban de la mesa, desatando un cruce de acusaciones sobre quién saboteó el proceso primero.

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El primero en mover las fichas fue el electo mandatario Abelardo De la Espriella, quien a través de un fuerte trino ordenó a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, congelar los comités de forma inmediata. De la Espriella argumentó que no podía seguir adelantando una transición institucional con lo que llamó un gobierno corrupto que pretende destruir a Colombia. El abogado cordobés fue enfático en asegurar que su deber principal es proteger los intereses de la Nación y que bajo ninguna circunstancia iba a legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional, según informó El Tiempo.

El verdadero florero de Llorente para el equipo del “Tigre” fueron los constantes mensajes de Gustavo Petro poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del pasado 21 de junio. La tensión se fue al extremo este lunes cuando el mandatario saliente aseguró, sin mostrar ninguna prueba, que el verdadero ganador de los comicios había sido Iván Cepeda y que se había cometido un fraude mediante la manipulación del software de preconteo. Esta polémica tesis fue desacreditada rápidamente por auditorías y veedurías independientes, las cuales confirmaron que el proceso fue transparente y que el resultado que dejó a Cepeda derrotado por casi 250.000 votos es plenamente confiable. A pesar de esto, Petro citó a la bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño para mostrar unas supuestas evidencias de la trampa, de acuerdo con el citado medio .

La fuerte orden de De la Espriella fue acatada de inmediato por José Manuel Restrepo, quien confirmó en sus redes que ya se les había notificado la suspensión a todos los coordinadores y líderes de las mesas. Sin embargo, la novela no paró ahí, pues apenas una hora después, el Gobierno de Gustavo Petro también anunció que se retiraba formalmente de la transición. El encargado de dar la cara fue Germán Ávila, titular del empalme por parte del Pacto Histórico, quien apareció acompañado de todo el equipo técnico para lanzar sus propios dardos.

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Según reveló El Tiempo, el gobierno saliente usó como argumento para romper los diálogos una explosiva entrevista que Carlos Alonso Lucio, un hombre muy cercano a De la Espriella y miembro del equipo de empalme, le dio a la Revista Cambio. En dicha publicación, Lucio encendió las alarmas al asegurar que Petro cometió delitos relacionados con traición a la patria y que el nuevo presidente tiene claro que debe ser juzgado para ponerle un límite a la impunidad de los más poderosos. Ante esto, Ávila rechazó que el equipo entrante hablara de un “empalme anticorrupción” para hacer juicios públicos, advirtiendo que cualquier irregularidad debe ser tramitada ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

La gran pregunta que queda en el aire es quién dio realmente el primer paso para acabar con la transición. La declaración de Germán Ávila dejó en evidencia que la espantada del Gobierno Petro no fue una simple reacción improvisada al trino de De la Espriella, sino que ambos sectores ya tenían planeado tirar la toalla. Fuentes cercanas al Palacio de Nariño le confirmaron a El Tiempo que la decisión del Ejecutivo se comenzó a cocinar desde la noche del lunes, y que la sorpresiva reunión madrugadora con la bancada del Pacto Histórico era la prueba reina de que no tenían la más mínima intención de prolongar el empalme durante el martes.

Aunque desde las huestes de De la Espriella le comentaron a El Tiempo que sentían que el Gobierno Petro ya tenía todo el libreto preparado, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo aclaró que la movida del mandatario electo no fue un intento por ganarle la carrera del anuncio a Petro. Restrepo confesó que la ruptura era una reacción obvia e inevitable porque los mensajes del presidente saliente desconociendo el resultado electoral eran completamente inaceptables. En las toldas abelardistas se impuso una lógica muy simple: si el mandatario actual no es capaz de reconocer legalmente a su sucesor, resulta físicamente imposible llevar a cabo un empalme institucional. Al cierre de la jornada, Ávila invitó formalmente a Restrepo a una reunión privada para definir los términos en los que va a concluir este accidentado proceso de transmisión de poder.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.