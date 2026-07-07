Por: VALORA ANALITIK

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La Andi, gremio que reúne a los industriales del país, se fue contra el gobierno de Gustavo Petro por los recientes llamados de atención sobre, de nuevo, los resultados de la segunda vuelta electoral que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella.

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Ha mencionado el presidente Petro que no reconoce el resultado toda vez que hay indicios de fraude, a pesar de que el candidato derrotado, Iván Cepeda, ya reconoció a De la Espriella como nuevo mandatario.

gobierno petro

El gobierno Petro ha apoyado también la postura de Cepeda de declararse en desobediencia civil, lo que los mismos empresarios señalan como un riesgo muy importante para la democracia.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, dijo que el país lleva meses oyendo a Gustavo Petro intentando imponer una narrativa de fraude en las elecciones.

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“Ha planteado ideas de conspiraciones que van desde la Registraduría, pasando por operadores técnicos, algoritmos y ahora habla de complots extranjeros”, dijo el presidente de la Andi.

Agregó el dirigente gremial que el gobierno Petro sabía que perdería las elecciones “y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar a desobediencia civil. No es un demócrata, y hoy es más evidente que nunca”.

Abelardo de la Espriella

(Vea también: “No podemos estar sentados con una banda de golpistas y corruptos”: De la Espriella, sobre empalme)

Las nuevas tensiones políticas se dan en medio de la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de levantar la mesa de empalme con el gobierno del presidente Petro.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.