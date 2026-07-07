El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa definiendo el equipo que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto. En las últimas horas se conoció que Nicolás Gómez Arenas fue designado como nuevo jefe de Despacho de la Presidencia y será mano derecha del mandatario dentro del Ejecutivo.

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Gómez Arenas es hijo del senador electo Enrique Gómez Martínez, director del partido Salvación Nacional y jefe de debate y escudero de la campaña del abogado.

Su nombramiento también evidencia los vínculos políticos y familiares dentro del nuevo Gobierno, pues Nicolás Gómez es sobrino de Miguel Gómez Martínez, quien ya fue anunciado como ministro de Hacienda del gabinete entrante.

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¿Quién es Nicolás Gómez, nuevo jefe de Despacho de Abelardo de la Espriella?

Nicolás Gómez es politólogo y comunicador. Durante los últimos años ha estado vinculado a Salvación Nacional, partido liderado por su padre, y desempeñó un papel visible en la estrategia política que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

Como jefe de Despacho tendrá la responsabilidad de coordinar la agenda presidencial, servir como enlace entre la Presidencia y distintas entidades del Estado, además de supervisar asuntos estratégicos relacionados con el funcionamiento del despacho del mandatario.

La designación de Nicolás Gómez se suma a los anuncios que el presidente electo ha venido haciendo durante los últimos días para conformar su administración.

Entre ellos figuran Miguel Gómez Martínez en el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior e Iván Cancino al frente de la cartera de Justicia, además de otros nombres que integrarán el gabinete que iniciará funciones el próximo 7 de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.