El mercado de utensilios de cocina de alta gama atraviesa un momento de crecimiento en Colombia. Lo que hace algunos años era un segmento reservado para unos pocos consumidores hoy gana terreno entre quienes buscan productos más duraderos, con mejor diseño y fabricados con materiales que faciliten la preparación de alimentos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Surge inversión (segura) en Colombia y da ganancias de 11 % anual; así funciona)

Las proyecciones del sector muestran que esa tendencia seguirá fortaleciéndose. De acuerdo con el informe ‘Colombia Premium Cookware Market Insights’, el mercado de ollas y sartenes premium alcanzó un valor cercano a 18 millones de dólares en 2024 y se espera que supere los 27 millones de dólares hacia 2033, impulsado por el interés de los consumidores en utensilios de mayor desempeño y vida útil.

Ese panorama ha llevado a fabricantes internacionales a reforzar su presencia en el país. Una de ellas es KitchenAid, que anunció la ampliación de su portafolio en Colombia con una nueva línea de ollas y sartenes, como parte de una estrategia con la que espera aumentar significativamente sus ventas durante los próximos años.

Lee También

Para la compañía, el mercado colombiano se convirtió en uno de los más importantes de América Latina. Actualmente, el país representa entre el 20 % y el 25 % de las ventas regionales de la marca y comparte protagonismo con Brasil y México dentro de su operación en la región.

La empresa, que comenzó sus operaciones comerciales en Colombia en 2023, proyecta triplicar el volumen de ventas registrado en 2025 durante el próximo año, una meta que buscará alcanzar mediante la ampliación de su catálogo, una mayor presencia en puntos de venta y una estrategia enfocada en consolidar su posicionamiento entre los consumidores.

“Colombia se ha consolidado como un mercado estratégico para KitchenAid en América Latina, impulsado por consumidores cada vez más interesados en productos que combinan calidad, bienestar y diseño”, aseguró Felipe Gómez, gerente general para Latinoamérica de Meyer, empresa encargada de la marca en la región.

Como parte de esa apuesta, KitchenAid presentó dos nuevas colecciones de utensilios de cocina. La primera, Stonewash, está elaborada con acero inoxidable de cinco capas para mejorar la distribución del calor y aumentar la resistencia de las piezas. La segunda, Evergreen, utiliza aluminio anodizado y un recubrimiento cerámico antiadherente libre de PFAS, además de ser compatible con cocinas de inducción y lavavajillas.

(Ver también: Unicentro, Santa Fe y Andino asustan a otros 20 centros comerciales en Bogotá; ¿por qué?)

Más allá del lanzamiento de nuevos productos, el crecimiento proyectado para el mercado colombiano refleja un cambio en los hábitos de compra de los hogares.

Cada vez son más los consumidores que prefieren invertir en utensilios de mayor calidad, pensando no solo en su durabilidad, sino también en la eficiencia y la experiencia de cocinar en casa, un segmento que continúa ganando espacio y atrayendo nuevas inversiones internacionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.