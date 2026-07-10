Almacenes Flamingo S.A., una de las cadenas de comercio y crédito directo más conocidas del país, acaba de recibir una excelente noticia que le da un respiro profundo a su operación. La Superintendencia de Sociedades confirmó oficialmente el acuerdo de reorganización empresarial de la compañía, luego de verificar que se cumplieron a cabalidad todos los requisitos legales y las mayorías exigidas por la ley. Con este paso, la empresa deja atrás el fantasma de la liquidación y asegura una hoja de ruta clara para estabilizar sus finanzas.

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La situación de la famosa empresa, cuyo fuerte es la venta de electrodomésticos, tecnología, ropa y muebles para el hogar financiados con su propio sistema de crédito directo, venía arrastrando nubarrones desde finales del año pasado. En diciembre de 2025, la cadena fue admitida a este proceso judicial tras un acuerdo previo que intentaron salvar en la Cámara de Comercio de Bogotá. La balanza financiera mostraba un escenario bastante apretado: para noviembre de 2025 reportaban activos por 361.188 millones de pesos, pero cargaban con unos pasivos pesados de 339.726 millones de pesos, lo que mantenía bajo extrema tensión su caja operativa.

Afortunadamente para la marca, el plan de salvamento recibió un respaldo contundente. Más del 90% de los acreedores votaron a favor del acuerdo de reorganización, una cifra altísima que le da total viabilidad al proyecto. El pacto contempla la normalización total de la deudas por cerca de 339.700 millones de pesos, los cuales se irán pagando en un plazo de 10 años. El dinero para responderles a los bancos y proveedores saldrá directamente del flujo de caja diario de las tiendas y de la recuperación de la cartera de crédito de sus clientes, una estrategia que la Supersociedades consideró razonable y sostenible en el tiempo.

Este espaldarazo judicial no solo beneficia a los dueños, sino que representa un tremendo alivio social y económico para las regiones donde la marca pisa fuerte. Actualmente, Almacenes Flamingo mantiene abiertas 20 tiendas distribuidas estratégicamente en Antioquia y el Eje Cafetero, las cuales son la fuente de empleo directo para 536 trabajadores. El nuevo esquema establece un control muy estricto para monitorear que la empresa cumpla mes a mes con sus obligaciones, mitigando cualquier riesgo de quiebra y garantizando que los almacenes sigan abiertos al público.

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Tras la audiencia, la superintendente de Sociedades encargada, Nini Johanna Castañeda, sacó pecho por el resultado y aseguró que este caso demuestra la solidez de las leyes de insolvencia de Colombia cuando hay voluntad entre el deudor y los acreedores. Castañeda resaltó que la entidad actuó con total rigor técnico y rapidez, ratificando el papel clave del Estado para proteger el crédito, salvar compañías viables y, sobre todo, conservar puestos de trabajo en momentos de vacas flacas.

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