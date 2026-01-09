El sector empresarial en Colombia ha recibido con optimismo la noticia sobre la exitosa culminación del proceso de recuperación empresarial de Almacenes Flamingo, el final de una delicada crisis para los almacenes.

Esta compañía, reconocida por su fuerte presencia en el sector del ‘retail’ y su modelo de crédito para sectores populares, logró concluir un importante acuerdo con sus acreedores, según confirmó el diario La República.

Este hito marca el cierre de una etapa de incertidumbre financiera y el inicio de una fase de fortalecimiento institucional. La empresa había recurrido a los mecanismos legales de protección para reorganizar sus pasivos y garantizar la continuidad de sus operaciones en el mercado nacional.

El proceso de recuperación se desarrolló bajo un marco de transparencia y colaboración entre la administración de la compañía y quienes poseen sus derechos de deuda.

El acuerdo alcanzado no solo permite a Flamingo normalizar sus relaciones comerciales, sino que también asegura la estabilidad laboral de miles de empleados que dependen directamente de la operación de sus almacenes.

La confianza depositada por los proveedores y las entidades financieras fue fundamental para que la propuesta de pago fuera aceptada mayoritariamente. Esto demuestra que la marca sigue teniendo una relevancia significativa en los hábitos de consumo de los colombianos y un modelo de negocio con viabilidad a largo plazo.

Durante el tiempo que duró la reestructuración, la cadena mantuvo sus puertas abiertas y continuó ofreciendo sus servicios de financiamiento y venta de productos para el hogar.

Esta resiliencia operativa fue un factor clave para convencer a los acreedores de que la empresa tenía la capacidad generadora de caja necesaria para cumplir con los nuevos compromisos adquiridos.

El éxito de esta gestión pone de relieve la importancia de los procesos de insolvencia bien ejecutados, los cuales buscan rescatar empresas útiles para la economía en lugar de liquidarlas.

¿Qué plan tiene Almacenes Flamingo luego de recuperación empresarial?

Flamingo ahora se enfoca en optimizar sus procesos logísticos y en mejorar su oferta digital para competir en un entorno cada vez más exigente.

La culminación de este proceso de recuperación empresarial envía una señal positiva al mercado sobre la solidez de las leyes de reorganización en Colombia.

Flamingo se suma así al grupo de empresas que logran superar crisis financieras profundas mediante la negociación y el ajuste estratégico. Con la deuda reestructurada y un plan de pagos claro, la compañía proyecta un crecimiento sostenido para los próximos años.

La prioridad ahora será recuperar la dinámica comercial total y seguir brindando soluciones de crédito a quienes tradicionalmente han sido sus clientes fieles. El cierre de este capítulo financiero permite a la directiva concentrarse plenamente en la expansión y en la renovación de la experiencia de compra en sus puntos físicos.

¿Qué errores cometió Almacenes Flamingo para entrar en crisis?

La crisis financiera que llevó a la cadena de almacenes a un proceso de reorganización empresarial fue el resultado de una combinación de factores internos y decisiones estratégicas que no se ajustaron a la realidad del mercado. Los errores principales de Flamingo para afectar su estabilidad económica fueron los siguientes:

Expansión acelerada: la compañía realizó una apertura masiva de puntos de venta en un corto periodo de tiempo. Esto generó costos operativos muy elevados que superaron la capacidad de generación de ingresos en las nuevas plazas.

la compañía realizó una apertura masiva de puntos de venta en un corto periodo de tiempo. Esto generó costos operativos muy elevados que superaron la capacidad de generación de ingresos en las nuevas plazas. Dependencia del crédito: su modelo de negocio se centró excesivamente en el crédito personal. Al subir las tasas de interés en el país, el costo de financiar a sus clientes aumentó, afectando directamente su rentabilidad.

su modelo de negocio se centró excesivamente en el crédito personal. Al subir las tasas de interés en el país, el costo de financiar a sus clientes aumentó, afectando directamente su rentabilidad. Aumento de la cartera morosa: la situación económica de sus clientes habituales se deterioró, lo que provocó un incremento significativo en el incumplimiento de los pagos de las cuotas de crédito.

la situación económica de sus clientes habituales se deterioró, lo que provocó un incremento significativo en el incumplimiento de los pagos de las cuotas de crédito. Altos costos de arrendamiento: muchas de sus tiendas estaban ubicadas en locales con contratos de alquiler muy costosos, lo que se convirtió en una carga fija difícil de sostener durante los meses de baja actividad comercial.

muchas de sus tiendas estaban ubicadas en locales con contratos de alquiler muy costosos, lo que se convirtió en una carga fija difícil de sostener durante los meses de baja actividad comercial. Cargas operativas ineficientes: la estructura interna de la empresa no se modernizó con la rapidez necesaria, manteniendo procesos logísticos y administrativos que resultaban más costosos en comparación con la competencia digital.

Estos desaciertos financieros obligaron a la marca a buscar protección legal para renegociar sus deudas con proveedores y bancos, logrando finalmente un acuerdo que evitó su liquidación definitiva.

