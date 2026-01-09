Se trata de Makro, que, pese a las campañas que hizo en diciembre para vender la mayoría de sus productos, se quedó con muchos de ellos, en su mayoría de aseo.
Debido a esto, mantendrá su liquidación decembrina y llevará a cabo un ‘Especial de Aseo’ con descuentos hasta el 50% para las familias colombianas.
El supermercado enfatizó en que, además de esta campaña de productos de aseo, se podrán disfrutar de buenos precios en productos de despensa, congelados, proteínas, lácteos y bebidas, entre el 9 al 19 de enero.
Makro dará estos productos con hasta 50 % de descuento en Bogotá
Para este Especial de Aseo, Makro reúne promociones en productos esenciales del día a día, entre los que se destacan:
- Hasta 50% de descuento en lavalozas y máquinas de afeitar.
- Hasta 40% de descuento en desodorantes de aseo personal, detergentes, portafolios de limpieza, suavizantes y limpiadores para el hogar.
- Hasta 35% de descuento en cremas dentales, cremas corporales y faciales, jabones, toallas higiénicas, toallas para manos, servilletas y blanqueadores.
- Hasta 30% de descuento en productos de cuidado capilar, cremas humectantes, enjuagues bucales, cepillos dentales, productos de cuidado íntimo, tampones, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales y toallas húmedas.
- Hasta 25% de descuento en guantes, escobas, trapeadores, papeleras y productos de marcas propias Aro.
Los descuentos en otros productos en este comienzo del año son:
- Hasta 50% de descuento en la segunda unidad de papas congeladas marca Aro.
- Hasta 30% de descuento en productos congelados, azúcar y bebidas de almendras.
- Hasta 25% de descuento en leche, gaseosas, salmón, camarones, filetes, nuggets de pollo, jamón tajado, mantequillas, crema de leche, aceites, harinas, café en bolsa, chocolate, aguas, arepas y tortillas.
