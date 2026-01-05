Con el inicio del año 2026, Makro, reconocida cadena de supermercados mayoristas de la compañía holandesa SVH, arranca con una ambiciosa estrategia de liquidación en sus 21 tiendas a lo largo y ancho de Colombia. Esta acción clave para los consumidores, ofrece descuentos entre el 50 % y 80 %, en productos esenciales para el hogar y la despensa, así como en la segunda unidad adquirida, respectivamente.

Una táctica que busca fundamentarse en la difícil situación económica que las familias colombianas enfrentan tras el mes de diciembre, caracterizado por la acumulación de gastos y la escases sobre todo en enero.

El 2025 fue un año importante para el sector ‘retail’ en Colombia. Movimientos significativos se presentaron en actores principales como el Grupo Éxito, que se reinventó con su supermercado principal y con Surtimax. Cadena de bajo costo como D1 y Ara, también se destacaron por sus precios accesibles en productos de primera necesidad.

Mientras tanto, marcas online como Merqueo y Justo & Bueno desaparecieron del mercado. Frente a este panorama, supermercados tradicionales como Olímpica, Carulla, Jumbo, y Alkosto, redoblaron esfuerzos creando estrategias innovadoras para mantener su liderazgo.

Makro, haciendo frente a este ambiente competitivo y a los cambios presentes en el mercado, decidió reforzar su modelo de negocio “Makro también es mikro”. Este se enfoca en abrirles las puertas al consumidor minorista sin dejar de lado su tradicional enfoque mayorista, “permitiendo a los clientes individuales acceder a productos al detal con ventajas de precios bajos”, en palabras de un vocero oficial.

En efecto, la mencionada jornada de liquidación, vigente del 2 al 8 de enero de 2026, o hasta agotar existencias, propone ofertas notables: 80% de descuento en la segunda unidad de congelados seleccionados McCain; hasta un 70 % de descuento en utensilios de cocina, y productos para el hogar; hasta un 60 % de descuento en juguetería VDM, y hasta un 50 % de descuento en frutas, verduras y proteínas seleccionadas.

