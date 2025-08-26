Makro viene cambiando varios de sus supermercados del país implementando varias zonas nuevas, como panaderías y hasta espacios de ‘coworking’, lo que le ha representado incrementos de hasta 30 % en los tickets de compra, de acuerdo con la revista.

(Vea también: Visitado centro comercial tendrá expansión con zonas de 900 m² y nueva torre de 12 pisos)

La compañía hará nuevas inversiones para seguir con la modernización de las tiendas en Colombia, aseguró Semana, mejorando la señalización y los puntos de pagos, para que sean más óptimos para los clientes.

Varios supermercado Makro de Cartagena, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Tunja ya han sido remodelados. Nicolás Tobón, CEO de la empresa en Colombia, dijo en una entrevista pasada con El Colombiano que cada renovación podría costar en dos y cuatro millones de dólares, lo que representa una inversión grande para la compañía, y por lo mismo las obras se han ejecutado paulatinamente.

Lee También

Por este proyecto, que terminaría en 2026, se pausó el plan de expansión que tenía Makro en Colombia y que se retomaría en 2027, dijo Tobón al diario paisa. Esta idea no solo contempla nuevos puntos de venta, sino también fortalecer marcas propias y las plataformas digitales, agregó Semana.

¿Cuántas tiendas tiene Makro en Colombia?

La reconocida cadena cuenta con 21 tiendas en 16 ciudades, que se han ido adaptando al nuevo modelo de negocio llamado ‘Makro también es mikro’ con el que buscaron llegar a los hogares, con ventas al detal, y no solo al por mayor.

¿Quién es el dueño de tiendas Makro?

Makro Colombia forma parte del grupo empresarial neerlandés SHV Holdings (Steenkolen Handels Vereeniging), una compañía privada con origen en el comercio de carbón que, hoy en día, diversifica su portafolio en sectores como energía, alimentos, transporte y servicios financieros.

Desde sus inicios en Colombia, Makro estableció una alianza con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) para su primera tienda en Bogotá, aunque con el tiempo esta relación fue derogada.

(Vea también: Icónica tienda de Colsubsidio en Bogotá cambiará por completo y habrá nuevo negocio)

En 2009, SHV adquirió completamente la operación, comprando la participación accionaria que tenían Éxito, Suramericana y Valores Nacionales por medio de Orkam Holding Colombia N.V., consolidando así el 100 % de la propiedad en manos holandesas.

Aunque la propiedad recae en SHV, la gerencia en Colombia ha cambiado recientemente. Desde finales de 2022, Nicolás Tobón, oriundo de Antioquia y con una carrera de más de 26 años en Makro, asumió el cargo de CEO de Makro Colombia, reemplazando al holandés Arnoud J. van Wingerde.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.