El multimillonario sudafricano, por medio de su empresa xAI, presentó una demanda contra Apple y OpenAI en un tribunal de Texas, alegando que ambas compañías mantienen un supuesto esquema anticompetitivo que perjudica a sus rivales en inteligencia artificial, incluyendo a su propio chatbot de la red social X, Grok.

Según NBC, la denuncia apunta a que Apple estaría favoreciendo a OpenAI al integrar ChatGPT en sus dispositivos y al mismo tiempo relegando a aplicaciones competidoras en las clasificaciones de la App Store.

(Vea también: Elon Musk lanzó Grok 4, IA que tendría “respuestas que no están ni en Internet ni en libros”).

Musk sostiene que esta alianza busca proteger el dominio de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes y consolidar el liderazgo de OpenAI en la inteligencia artificial generativa.

La demanda también señala que Apple limita la visibilidad de las llamadas “superaplicaciones” y de otros chatbots de IA, lo que dificulta que alternativas puedan posicionarse en la tienda de aplicaciones.

Musk había advertido previamente que consideraba esta conducta una violación a las leyes antimonopolio. Por su parte, OpenAI rechazó los señalamientos, calificándolos como parte de un “patrón de acoso” de Musk, mientras que Apple defendió que su App Store es justa y libre de sesgos.

Este nuevo litigio intensifica el enfrentamiento entre Musk y Sam Altman, director de OpenAI, con quien ya había tenido desacuerdos desde su salida de la empresa en 2018 y a quienes también demandó en 2024 por incumplimiento de contrato.

Cuáles son las empresas de Elon Musk

Elon Musk es un empresario, ingeniero y visionario de origen sudafricano, nacido en Pretoria en 1971, que ha logrado convertirse en una de las figuras más influyentes en el ámbito de la tecnología y la innovación a nivel mundial.

Desde joven mostró un marcado interés por la informática y el emprendimiento, lo que lo llevó a emigrar a Canadá y posteriormente a Estados Unidos, donde comenzó a construir su carrera en el sector tecnológico.

Su primer gran éxito llegó con la creación de Zip2, una compañía de software que ofrecía guías de ciudades en línea y que fue vendida por cientos de millones de dólares.

Posteriormente, cofundó X.com, una empresa de servicios financieros en línea que se transformaría en PayPal, revolucionando los pagos digitales y siendo adquirida por eBay. Estos logros le dieron tanto capital como reconocimiento, lo que le permitió perseguir proyectos mucho más ambiciosos.

Musk es conocido principalmente por ser el fundador y director ejecutivo de SpaceX, compañía aeroespacial que ha impulsado avances cruciales en cohetes reutilizables y en la exploración espacial con el objetivo de colonizar Marte. Asimismo, es la cara visible de Tesla, empresa pionera en vehículos eléctricos que ha cambiado la industria automotriz mundial y acelerado la transición hacia energías sostenibles. Además, ha impulsado iniciativas como SolarCity, Neuralink y The Boring Company, todas con la misión de transformar áreas claves como la energía, la neurotecnología y la movilidad urbana.

Más allá de sus logros empresariales, Musk se ha caracterizado por una personalidad polémica y un estilo de comunicación directo, especialmente a través de su plataforma X, antes Twitter, la cual adquirió en 2022.

Su visión futurista, que combina inteligencia artificial, exploración espacial y energías limpias, lo ha convertido en un personaje clave del siglo XXI, admirado por su audacia y criticado por sus posturas controvertidas.

