Estrenar celular en Colombia no es una tarea sencilla, pues ahora los equipos de todas las marcas son costosos y por eso a las personas les toca endeudarse por varios meses para adquirir un nuevo dispositivo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Descuentos en Alkosto y Falabella de hasta 72 % en tecnología y más ilusionan antes de Halloween)

De hecho, algunas personas prefieren seguir con su celular viejo sin importar que ya esté lento, que las aplicaciones no anden o que ya no puedan tomar fotos, precisamente porque se complica hacer un gasto de estos cuando hay más responsabilidades.

Sin embargo, hay algunas compañías que sacan descuentos importantes en algunos dispositivos, los cuales se pueden aprovechar justamente para arrancar el año estrenando con el objetivo de cumplir con todos los propósitos.

Lee También

Descuentos en celulares

Una de esas compañías es Olímpica, la cadena de supermercados que tiene sedes en todo el país, la cual tiene la intención de mover su inventario y por eso tiene celulares rebajados hasta en casi un 70 %, dejándolos bastante económicos.

El primer celular que destaca es un Galaxy a32 negro que tiene capacidad de 128 GB, el cual tenía un valor de 550.000 pesos, pero está rebajado en un 63 % y por eso queda solo en 199.900 pesos. Este es un celular que sirve para mensajes, llamadas, fotos y demás, perfecto para alguien que no lo use mucho durante el día.

Por otro lado, aparece un Xiaomi Redmi Note 14 Pro, que está rebajado en un 33 % y por eso bajó de 1’549.000 pesos a 1’038.000 pesos, destacando que tiene 256 GB de capacidad y 8 GB de RAM, lo cual permitirá que los juegos y las redes sociales anden con naturalidad.

Finalmente, uno de los descuentos que más ha gustado entre los compradores es el iPhone 17 Pro Max de 256 GB de capacidad, ya que normalmente, según Olímpica, se vende en casi 10’000.000 de pesos, pero por estos días tiene una rebaja del 24 % y por eso queda en 6’990.000 pesos.

Lo que sí hay que destacar es que estas son solo algunas opciones de varias que hay en esta compañía, por lo que las personas pueden mirar cuál se acomoda mejor a su presupuesto en este inicio de año.

(Ver también: iPhone hasta con el 81 % de descuento por el ‘Hot Sale’ 2025; quedan muy económicos)

Al final, Olímpica no especifica hasta cuándo van estas promociones, pero puede que en cualquier momento vuelva a los precios originales en los equipos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.