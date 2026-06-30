Por: El Colombiano

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Antioquia destacó durante 2025 como una de las regiones con mayor presencia empresarial en Colombia, al lograr que cinco de sus compañías se posicionaran entre las más grandes del país por ingresos operacionales. Esta información fue recopilada por la Superintendencia de Sociedades y se divulgó a través del informe de las 10.000 empresas más grandes, una referencia clave en el panorama económico nacional.

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El listado es liderado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), considerada la organización antioqueña mejor ubicada, pues se sitúa en el quinto puesto a nivel nacional. La compañía, reconocida por su papel en el sector de servicios públicos, alcanzó ingresos por $20,29 billones y reportó utilidades de $4,88 billones, ubicándose como la segunda empresa con mayores ganancias de Colombia, solo superada por Ecopetrol, según el informe citado.

En el mismo ranking, Almacenes Éxito S.A., con domicilio en Envigado, consolidó su posición como la segunda firma antioqueña de mayor facturación. Esta empresa, dedicada al comercio minorista, registró ingresos por $16,9 billones y utilidades que ascendieron a $54.786 millones, lo que le permitió figurar en el sexto lugar del ‘ránking’ de empresas con mayores ventas en todo el país.

La diversificación del sector empresarial regional también se refleja en la tercera posición, ocupada por Isagen S.A. E.S.P.. Esta compañía, enfocada en la generación de energía, informó ingresos operacionales de $5,24 billones y utilidades cercanas a los $882.203 millones, demostrando un desempeño sólido en su campo.

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El ranking regional incluyó además a Distracom S.A., especializada en la comercialización de combustibles, con ingresos por $4,3 billones y utilidades de $87.452 millones. La lista se completa con Continental Gold Limited Sucursal Colombia, empresa dedicada a la extracción de oro, que si bien reportó ingresos de $4,16 billones, resaltó por sus utilidades de $1,87 billones, solo inferiores a las obtenidas por EPM dentro del grupo analizado.

Estos resultados subrayan la relevancia y la diversidad del tejido empresarial antioqueño, con presencia en sectores estratégicos como servicios públicos, comercio, energía, combustibles y minería. Pese a que solo EPM y Éxito figuran en el top 10 nacional, la fortaleza de la región se evidencia por el aporte de las cinco compañías principales.

En el contexto nacional y según cifras reportadas, las empresas domiciliadas en Bogotá y Cundinamarca encabezaron el ranking regional, con ingresos operacionales acumulados de $1.046,7 billones (56,5% del total). Antioquia ocupó el segundo lugar, aportando $317,9 billones (17,1%), seguida por las regiones Caribe y Pacífica. Estos datos muestran la concentración de ingresos, activos y utilidades en las principales regiones empresariales del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las empresas antioqueñas con mayor ingreso operativo en 2025?

Según el informe de la Superintendencia de Sociedades sobre las 10.000 compañías más grandes de Colombia, las empresas antioqueñas con mayores ingresos operacionales en 2025 son Empresas Públicas de Medellín (EPM), Almacenes Éxito, Isagen, Distracom y Continental Gold Limited Sucursal Colombia.

¿Qué sectores representan las compañías más grandes de Antioquia en el ranking nacional?

De acuerdo con la información del registro financiero, las compañías más grandes de Antioquia representan sectores estratégicos como servicios públicos (EPM), comercio minorista (Almacenes Éxito), generación de energía (Isagen), distribución de combustibles (Distracom) y minería de oro (Continental Gold Limited Sucursal Colombia).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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