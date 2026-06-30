Así como hay especial atención por los movimientos en Colpensiones, la realidad de las organizaciones poderosas a nivel nacional quedó en evidencia con un reporte que se divulgó a finales de junio.

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Tiendas Ara da un salto y pasa a ser la sexta empresa más grande de Colombia, mientras que en primer lugar sigue Ecopetrol, seguida por Terpel, Reficar, D1 y EPM, según el informe oficial presentado por la Superintendencia de Sociedades.

Ese seguimiento de las 10.000 empresas más grandes de Colombia mostró que estas registraron ingresos operacionales por $1.852,9 billones al cierre de 2025, evidenciando una sólida dinámica comercial. Esta impresionante cifra equivale al 99,9% del PIB nominal del país.

La entidad gubernamental dio a conocer públicamente este reporte consolidado el 30 de junio de 2026, con corte al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el informe replicado por el diario Portafolio.

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El valioso estudio estatal reunió datos contables que las diferentes firmas entregaron ante las múltiples entidades de supervisión pertenecientes al Estado colombiano.

Entre estas instituciones fiscalizadoras destacan la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Transporte y la de Vigilancia.

De acuerdo con el reporte, el grupo corporativo analizado reportó de igual manera utilidades netas acumuladas por $138,1 billones en total.

Los activos agregados llegaron a $2.560,4 billones, mientras los pasivos sumaron $1.376,7 billones, dejando un patrimonio neto de $1.183,7 billones.

La Superintendencia señaló que esos ingresos equivalen al 99,9% del PIB nominal de 2025, estimado de forma técnica en $1.853 billones.

Los resultados consolidados muestran también un evidente fortalecimiento en los indicadores de la rentabilidad corporativa general durante el último ejercicio anual.

Mientras los ingresos operacionales de las organizaciones crecieron un 5%, las utilidades netas totales aumentaron un destacado 12,7% en el país.

Esta marcada diferencia financiera demuestra una mayor capacidad productiva empresarial para generar valor real frente al incremento neto de sus ventas.

La mejoría generalizada del entorno mercantil también se reflejó claramente en una importante reducción de las pérdidas acumuladas por las compañías.

Según el informe estatal, los saldos en rojo disminuyeron significativamente en $7,3 billones en comparación con los periodos contables anteriores.

Además, el número total de sociedades comerciales que registraron pérdidas netas disminuyó en 216 empresas respecto al balance del año precedente.

Desde la perspectiva puramente sectorial, el segmento del comercio concentró la mayor proporción de ingresos operacionales, alcanzando la cifra de $640 billones.

Este monto representa el 34,5% del gran total reportado por las compañías supervisadas dentro del extenso escalafón de la superintendencia.

Le siguieron los servicios con $489 billones, equivalentes al 26,4%, y la manufactura con $424 billones, que aportó el 22,9% correspondiente.

En conjunto, estas tres importantes actividades económicas explicaron de forma directa cerca del 84% de los ingresos percibidos en la nación.

Por su parte, el sector extractivo de minería e hidrocarburos participó activamente con $166 billones registrados en sus ingresos operacionales totales.

Dicha cifra equivale exactamente al 9 % del consolidado, reportando además utilidades netas sectoriales que se tasaron en $13,3 billones globales.

En materia de ganancias puras, el segmento de los servicios lideró con comodidad la generación de utilidades reportando $73,2 billones acumulados.

Luego se posicionó la manufactura con $22,2 billones; el comercio minorista y mayorista con $18,8 billones, y la minería con $13,3 billones.

El mismo sector servicios presentó los mayores índices de rentabilidad corporativa, logrando un ROE de 13,2% y un ROA de 6,5%.

¿Dónde están las sociedades con más ingresos de Colombia?

El informe oficial de la superintendencia permite observar igualmente una altísima concentración de los recursos económicos por su origen regional específico.

En el escalafón de las 50 sociedades más grandes, las firmas domiciliadas en Bogotá y Cundinamarca registraron ingresos por $ 1.046,7 billones.

Dicha cantidad representa el 56,5 % del total nacional, liderando la generación de activos líquidos y utilidades netas durante el año 2025.

En el segundo puesto regional se ubicó el departamento de Antioquia, reportando ingresos operacionales específicos por valor de $317,9 billones.

Esta representativa cifra equivale al 17,1 % del consolidado general del país, superando los registros de otras zonas productivas de la nación.

La Región Caribe sumó $195,6 billones, correspondientes al 10,5 %, mientras la Región Pacífica aportó un monto neto fijado en $157 billones.

El análisis pormenorizado por macrosectores identificó con claridad a las compañías que lideran los mercados internos en ingresos operacionales y ganancias.

Ecopetrol encabezó con holgura el sector minero energético con ingresos de $100,6 billones y unas utilidades netas fijadas en $9 billones.

En el área del comercio, la Organización Terpel lideró en ingresos totales facturando la llamativa suma de $26,4 billones de pesos.

Sin embargo, Kopps Comercial registró las utilidades netas más altas de este renglón mercantil, consolidando $1,1 billones de pesos colombianos.

En la manufactura, la Refinería de Cartagena alcanzó ingresos operacionales por $22,4 billones y Bavaria y Cía. obtuvo ganancias por $3,3 billones.

En servicios, las Empresas Públicas de Medellín reportaron ingresos por $20,3 billones, demostrando su relevancia en la provisión de recursos esenciales.

Por su parte, la empresa Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos lideró ampliamente la rentabilidad del sector reportando $5,1 billones netos.

En el sector agropecuario nacional, la compañía AVSA registró ingresos por $2,6 billones durante el periodo contable evaluado por el Estado.

Finalmente, la empresa Avidesa de Occidente reportó utilidades netas por $187.000 millones, destacando en la producción de alimentos de calidad.