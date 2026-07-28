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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, sigue armando su equipo de gobierno antes de la posesión el 7 de agosto.

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Por eso, este 28 de julio, desde Ibagué, anunció a Carolina Bazurdo como secretaria privada de la Presidencia, quien lo ha acompañado durante 17 años.

“Quiero decirles que ha sido piedra angular del trabajo que he realizado en todos estos años”, expresó de la Espriella.

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Según su perfil en LinkedIn, Bazurdo cuenta con más de 17 años de trayectoria profesional, con experiencia en asistencia ejecutiva de alta dirección, coordinación estratégica y acompañamiento a líderes en los ámbitos jurídico, empresarial e institucional.

A su vez, ratificó el nombramiento de Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Bienvenido, vamos con toda y sé que lo vas a hacer muy bien”.

Abelardo de la Espriella y Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Finalmente, el nuevo presidente anticipó que próximamente hará otros anuncios con relación a nombramientos en su equipo de personas de esa parte del país.

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“Quiero honrar a este departamento que me honró con su confianza y no voy a ser inferior a esa responsabilidad”, aseguró.

También, como lo hizo en Medellín, le envió un mensaje a los grupos ilegales y delincuentes de la zona. “Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, serán dados de baja como en derecho corresponde”.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.