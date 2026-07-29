Por: El Espectador

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Los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá podrían dejar de usar celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos personales durante la jornada escolar, incluidos los descansos. La Secretaría de Educación prepara una resolución, que sería presentada en agosto, con la que busca regular el uso de estas herramientas en las 412 instituciones educativas distritales.

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La iniciativa hace parte de una estrategia para fortalecer la convivencia escolar, mejorar la concentración en las aulas y reducir situaciones relacionadas con el ciberacoso, las distracciones y el uso excesivo de pantallas entre niños, niñas y adolescentes.

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Según explicó la secretaria de Educación, Julia Rubiano, la resolución ha sido construida junto con las comunidades educativas y establecerá lineamientos diferenciados según la edad de los estudiantes y los distintos momentos de la jornada escolar.

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“Aplicaría principalmente a los colegios oficiales del Distrito. Es una resolución que hablará de edades, de momentos vitales, de distintos momentos en el colegio y que, por supuesto, invita también a las familias, porque esto no es solo un asunto del colegio”, señaló la funcionaria.

La Secretaría aclaró que la medida no contempla una prohibición absoluta del uso de dispositivos electrónicos. Por el contrario, la resolución establecerá los momentos en los que podrán utilizarse con fines pedagógicos y bajo qué condiciones.

Entre los aspectos que analiza la entidad está el uso de celulares durante los recreos, con el propósito de promover el juego, la interacción entre los estudiantes y la convivencia escolar.

“¿Cómo vamos a limitar ese uso en los descansos para que no se afecte la sociabilidad y el juego de los estudiantes? ¿En qué momento sí se puede usar una tecnología con propósito de aprendizaje?, ¿cuándo no?, ¿cuándo debe hacerse con acompañamiento? Nosotros vamos a avanzar con recomendaciones puntuales”, explicó Rubiano.

La regulación también contemplará excepciones de acuerdo con la edad de los estudiantes, las necesidades particulares de cada comunidad educativa y las actividades académicas que requieran el uso de herramientas tecnológicas.

Aunque la resolución estará dirigida principalmente a los colegios públicos del Distrito, la Secretaría considera que podrá servir como referente para las instituciones privadas que decidan adoptar lineamientos similares.

Estudiantes pasan más de siete horas al día frente al celular

La discusión llega en un momento en el que las cifras evidencian el alto tiempo que los estudiantes dedican a los dispositivos móviles.

De acuerdo con un estudio citado por la Secretaría de Educación, aunque los estudiantes estimaban usar el celular alrededor de seis horas al día, una medición objetiva mostró que el promedio real alcanza las 7,3 horas diarias.

Las redes sociales concentran la mayor parte de ese tiempo, seguidas por los videojuegos y las aplicaciones de mensajería. Incluso, se identificaron casos de estudiantes que permanecían hasta seis horas diarias en TikTok, otras seis en WhatsApp y cuatro en Facebook, especialmente durante las noches y los fines de semana.

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El informe también encontró que el 95 % de los estudiantes ha intentado reducir el tiempo que pasa frente al celular sin conseguirlo, mientras que el 76 % reconoce que estos dispositivos son útiles para el aprendizaje, aunque en la práctica su uso cotidiano está orientado principalmente al entretenimiento y las redes sociales.

Rubiano señaló, además, que la regulación debe ir más allá de los colegios y las familias, por lo que insistió en la necesidad de que las plataformas digitales también adopten medidas que ayuden a limitar el tiempo de uso y prevenir conductas asociadas con la adicción a las pantallas.

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