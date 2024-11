“Creyente profunda” en el proyecto político del presidente Gustavo Petro, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco cuestionó que el mandatario no se tome una posición radicalmente feminista con respecto a los escándalos de abuso de militantes del petrismo contra las mujeres.

“No crean que por hacer esta crítica me estoy entibiando. Al contrario: creo en las políticas sociales y en el presidente Petro como pensador y estadista. Pero, como mujer, no puedo desatender este asunto: sin feminismo no hay progresismo”, anotó en su cuenta de X, en lo que al parecer es el fragmento de una columna de opinión que se publicará en el periódico oficialista Vida.