Por: El Colombiano

El recién nombrado director de la SAE, Diego Cancino, enfrenta una nueva acusación por presunto acoso, pues en esta ocasión una de las presentadoras del canal estatal RTVC denunció una conducta inadecuada del exviceministro.

Luego de las denuncias hechas el pasado fin de semana por la funcionaria del Ministerio del Interior, Viviana Vargas, en contra de Cancino, la presentadora del programa ‘Noches de Opinión’ acusó al funcionario de una conducta inadecuada en contra de ella.

Según la denuncia de la presentadora, luego de que el funcionario le cancelara la asistencia a uno de sus programas, le escribió a altas horas de la noche con el fin de invitarla a salir.

Si bien lo siguiente no es un delito, si puede develar patrones de conducta, de ciertas personalidades en hombres que no saben de respeto o de límites, y más si ostentan algo de poder. Aquí hago público mi testimonio ante la discusión del caso @cancinodiegoa y @VivianaVDDHH 👇🏻 — Ana María Vélez (@Anitavelez9) October 30, 2024

De acuerdo con Vélez, los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio, en donde Cancino, por temas de agenda, le canceló su asistencia a su programa en el canal público al que pertenece la conductora de televisión.

Al día siguiente, sábado 13 de julio, Ana María recibió luego de las 11 de la noche una llamada del viceministro. “Realmente se me hizo muy extraña la llamada, sobre todo por la hora en la que él decidió hacer esa llamada”, cuenta la presentadora, aclarando que no tiene ningún tipo de amistad con el funcionario y que la relación ha sido estrictamente laboral, en donde en otros programas lo ha invitado como panelista.

Con la intención aparentemente de “reparar” su cancelación al programa, Cancino la invitó a cenar “ya mismo”. “Yo no soy una niña, soy una mujer ya hecha y derecha (…) no me gustó ni cinco ese ya mismo, menos a esas horas de la noche”, expresó Vélez, quien además le respondió al funcionario, “son las 11:20 de la noche, imposible. No, te agradezco mucho la invitación”.

“Me parece una ofensa que a un hombre al que no le he dado confianza en absoluto me esté invitando a esas horas de la noche, a cuenta de qué”, dijo la presentadora en el video donde lo denuncia. “No sé si piensa que porque tiene un alto cargo, yo voy a salir con él”, concluyó Vélez.

A pesar de que algunas personas le recomendaron no grabar el video que subió a redes por temas laborales, la presentadora usó su perfil de Instagram para dar a conocer el mal actuar de Cancino. “El personaje en cuestión tiene una manera de operar, tiene una manera de actuar equivocada, errada, con las mujeres”, contó en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana María Vélez Rodríguez (@anitavelez09)

